Filastrocca sul DPCM

Il decreto vien di notte

Se tu esci sono botte

Se non segui le istruzioni

ecco a te già le sanzioni

Se non sai cosa mangiare

Però in chiesa puoi pregare

Mascherine, gel e guanti

Non pagare coi contanti



Niente cene con gli amici

Ma sui bus tutti felici

Coprifuoco ci hanno detto

Il decreto vuol rispetto



Sempre colpa della gente

Anche quando non fa niente

Al lavoro ci puoi andare

Tutto il resto da scartare



Ogni giorno c'è n'e uno

Ci vediamo nel ‘31

Il decreto vien di notte

Ogni giorno nuove botte



Te lo butta lì in sordina

E rovina la mattina

Del doman non c'è certezza

Mai nessuna sicurezza



Ma lo fa per il tuo bene

Che morir non ti conviene

Non di questa malattia

Ma di stenti ed apatia.