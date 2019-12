Le eccellenze di Corigliano Rossano protagoniste di un’iniziativa per bambini promossa dal dottor Promenzio

I bambini e l’ospedale, la nutraceutica in età dello svilluppo, i valori e i sapori della tradizione, la qualità del chilometro zero di Calabria. Questi i temi della Merenda “Pane, Olio e Spremuta d’Arancia”, organizzata da Villa Serena For Children, Centro di Ortopedia Pediatrica di Catanzaro, diretta dal dottor Luigi Promenzio, nostro illustre concittadino, per il prossimo 21 dicembre alle ore 16.30 nei locali della Casa di Cura Villa Serena, in via Pascali 11.

Avvicinare anche i bambini sani alle strutture ospedaliere pediatriche è tappa fondamentale dei percorsi della prevenzione e della “umanizzazione” dei luoghi di cura. Lo spirito che anima l’Equipe di Villa Serena For Children è quella di comunicare ai più piccoli che un luogo di cura non è un “grande buco nero” in cui spesso “spariscono” coetanei traumatizzati, ma un luogo in cui si somministra salute e in cui lavorano persone normali, spesso papà e mamme di altri bambini, cercando di alleviare disagi e sofferenze. Le parole chiave della manifestazione, i suoi simboli, sono quelli di sempre: appartengono ad ognuno di noi, alle nostre storie, al tempo dei pomeriggi segnati da “pane e olio” per tutti. Ad impastare (con farine di grani antichi di Calabria) e cuocere il pane, materialmente, assieme ai bambini, ci saranno gli chef della Federazione Italiana Professional Personal Chef, con a capo il Presidente Giorgio Trovato, coriglianese ed affermatissimo Executive Chef di livello mondiale, che gli organizzatori ringraziano vivamente per aver accolto l’invito ad esserci, così come analogo ringraziamento viene rivolto al Frantoio Oleario Geraci di Corigliano-Rossano, dalle cui tramogge arriverà uno splendido Olio extravergine di Oliva di altissima qualità di Calabria, e a Luigi Abruzzese, esperto in Marketing Agroalimentare, per la fornitura di agrumi della varietà Tarocco e Clementine della Piana di Sibari, per le spremute.

Una grande sinergia, per la Salute dei nostri piccoli, che mette in moto a forza del territorio. La merenda si concluderà con “C’era una volta!”, lettura dei classici Disney interpretati da Nuovascena Acli Arte e Spettacolo di Catanzaro.

Fabio Pistoia





