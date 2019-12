9 anni dopo è arrivata giustizia

Una attesa di quasi 9 anni, ma finalmente sua maestà giustizia è arrivata, nel frattempo magari la tua vita è cambiata, magari non ti trovi nella stessa città, non sei la stessa persona, magari apri gli occhi le mattine e vedi altra gente, magari la persona che ti sta al fianco è quella che tanti anni prima hai amato alla follia ma incoscientemente avevi lasciato alle spalle non rendendoti conto che stavi commettendo l'errore più grande della tua vita,

ma ora solo ora te ne rende il conto, ora che la vita ha ripreso il ritmo che doveva e sei felice, sai e ti accorgi che non è stato un sogno, ma pura e semplice vita reale, ora magari dici scusa se hai sofferto per causa mia ma eccomi ha riparare l'errore commesso, e dire la bella frase che avevi sospeso anni e anni prima, la frase che ogni giorno di all'ora le dicevi e ti brillavano gli occhi e a lei batteva il cuore nel sentirla pronunciare, ti amo ti ho sempre amata più della mia vita🥰, ci sono voluto 9 anni ma alla fine la giustizia è arrivata.

Ora solo ringraziamento : grazie ragazzi, Elisa, pino, roby, e sopratutto grazie Claudio, dal profondo del cuore per ciò che avete fatto per me, specie tu Claudio, è sarà difficile dimenticarvi, ma ora sono ove doveva essere sempre il mio cuore.

Rinnegare 35 anni? No questo non si può, ho vissuto magari la vita che non dovevo, ma non posso rinnegare la mia stessa vita qualcosa di buono lo fatta pure, magari non con chi doveva essere al mio fianco ma ho vissuto.

A te che il nome non leggi solo una cosa," Ora paga" hai voluto la bici? Ora pedala.

Buone feste a tutti voi coriglianesi. Che dio vi benedica.



