“Admirabile signum”. Presepe nella Chiesa di Maria SS. Immacolata



“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia…Apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli.” Così si esprime Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Admirabile signum”,

sul significato ed il valore del presepe. Seguendo le parole del Papa ed il tema scelto dall’Arcivescovo di Rossano Cariati, Mons. Giuseppe Satriano, per la Visita Pastorale in corso, è stato pensato e realizzato il presepe nella Parrocchia di Maria SS. Immacolata di Corigliano Rossano. Un tenda che rimanda non solo alla “povertà e semplicità” del Figlio di Dio, ma che richiama l’episodio della Trasfigurazione, quando Pietro dice al Signore che costruirà tre tende sul monte. L’Icona della Trasfigurazione,”accompagnerà” la Diocesi in questi mesi. “E pose la sua tenda in mezzo a noi”, le parole dell’Evangelista Giovanni, accolgono il fedele che si pone in atteggiamento di preghiera davanti al presepe, contemplando la venuta, nella carne, del figlio di Dio. Buon cammino, nella novena del Santo Natale e ricordatevi di “fare” il presepe…abbiamo bisogno di segni di dolcezza e d’amore.



