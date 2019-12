Al “Don Bosco” si discute di “rendicontazione sociale” e si festeggia il Natale

In questi giorni che precedono le vacanze di Natale, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “ Don Bosco” di Cantinella, studenti e docenti hanno colto l’occasione per comunicare , attraverso le varie rappresentazioni messe in scena, un messaggio di Pace, di tolleranza e di fratellanza tra i Popoli. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Dott. Agostino Guzzo,

proprio in occasione delle manifestazioni svoltesi il 18 dicembre nel Plesso centrale di Cantinella, ha ritenuto opportuno porgere a tutti i presenti i migliori auguri di Buon Natale e di un felice, favorevole ed incomparabile Anno Nuovo e presentare ed illustrare la “Rendicontazione sociale” del triennio 2016/2019. A tal proposito tutte le istituzioni scolastiche, dall’anno 2016/2017, sono chiamate, infatti, a pubblicare un rapporto di rendicontazione sociale che riguarda il proprio operato e i risultati raggiunti, sia in una dimensione di trasparenza, sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. Il Dirigente Scolastico, Dott. Guzzo, per la presentazione della rendicontazione sociale si è avvalso di slide proiettate sulla L.I.M. e dell’Ausilio delle funzioni strumentali preposte a svolgere tale mansione, le insegnanti Erminia Avella, Franca Servidio e Maria Matranga. Per quanto attiene alle manifestazioni prettamente natalizie, la giornata si è distinta per le diverse rappresentazioni che hanno visto coinvolti gli allievi dell’Istituto, dall’Infanzia alla Secondaria, i quali hanno messo in scena “performances” caratterizzate dall’esecuzione di canti, di balli e danze particolari, dalla recitazione di brani poetici, dalla lettura di brevi riflessioni su tematiche importanti ed attuali; raffinata ed elegante l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto, diretta e coordinata con sapienza, perspicacia e bravura dal Maestro Rosaria Aiello e dai professori Pasqualino Mitidieri, Alessandro Ferraro, Federica Speranza e Vittorio Gaudenzio. Oltre alla naturale ed opportuna presenza dei docenti e delle famiglie degli allievi, è necessario segnalare la partecipazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Corigliano Rossano, Dott.ssa Donatella Novellis, la quale ha portato i saluti del Sindaco ed ha sottolineato che la qualità ed il buon andamento di un Istituto dipendono in primis dal Dirigente che lo guida e dai docenti che lo affiancano; la giornata ha registrato anche la gradita presenza del Consigliere Comunale, nonché Presidente della commissione cultura, turismo e pari opportunità, Dott.ssa Alessia Alboresi, del Presidente del Consiglio d’Istituto del “ Don Bosco”, Avvocato Antonietta Bruno e del vicepresidente, Avvocato Anna Isabella Vulcano. Obbligatori un plauso e un ringraziamento ai ragazzi e ai bambini dell’Infanzia che si sono cimentati con tanta bravura, abilità ed un pizzico di sana incoscienza nelle parti loro assegnate, ma in particolar modo , sono doverosi un encomio e tanta gratitudine agli insegnanti che, anche in tale circostanza, hanno dimostrato grandi qualità, infinita pazienza ed un amore incondizionato per il loro mestiere.

ISTITUTO COMPRENSIVO “ DON BOSCO” CANTINELLA DI CORIGLIANO ROSSANO

Cantinella di Corigliano Rossano, 19.12.2019

La referente per la comunicazione prof.ssa Maria Matranga

Stampa Email