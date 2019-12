Ancora grande entusiasmo per il percorso “Scuola in diretta” all’ I.I.S. Luigi Palma

La bellezza e il coraggio di essere se stessi. Questo il tema scelto dagli studenti della VA dell’indirizzo di Grafica e comunicazione dell’istituto Luigi Palma di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, impegnati nel percorso per le competenze trasversali e l’orientamento al lavoro denominato “Scuola in diretta”, realizzato in collaborazione con l’azienda di comunicazione e produzione televisiva IAMU.

Un vero e proprio talk show prodotto interamente dai ragazzi, che hanno affrontato in maniera professionale l’intera settimana di “lavoro”. Durante questi giorni intensi hanno potuto cimentarsi nell’utilizzo di apparecchiature di tipo professionale, ma soprattutto hanno imparato a fare squadra e a comprendere l’importanza di operare in team per il raggiungimento del risultato finale: il prodotto televisivo. Perfettamente in linea con l’offerta formativa e mettendo in pratica le competenze apprese in cinque anni di scuola, la proposta dell’azienda IAMU ha coinvolto gli studenti nei ruoli di cameraman, regista, montatore video, mixer audio e video, grafico, nonché nei ruoli apicali di coordinamento rappresentati dai team leader. «Il nostro impegno è rivolto a far emergere il talento degli studenti - ha detto Sergio Conti, titolare dell’azienda IAMU commentando il buon esito dell’iniziativa -. Sono soddisfatto e contento di aver trovato ragazzi preparati sotto ogni punto di vista e pronti alle sfide che li aspetteranno una volta usciti da scuola». All’interno del talk show, servizi filmati riguardanti la diversità e l’impegno ad accettare tutti, con riferimenti a Greta Thunberg commentati poi in studio con il pubblico in un interessante dibattito. Spazio anche alla musica con l’esibizione di un’altra studentessa dell’istituto, Chiara Grillo, accompagnata alla chitarra dal professore Antonio Fino, sul pezzo di Marco Mengoni “Esseri umani”, e alla riflessione con la presenza in studio di Raffaele Alfano, ragazzo di 18 anni che la scorsa estate in un brutto incidente stradale ha perso un arto: la sua testimonianza ha dato coraggio a quanti si ritrovano in difficoltà ma in ogni caso lottano per la vita e per essere se stessi nonostante tutto. Ringraziando i docenti Carmen Anello, Anna Brunetti, Marta Calcopietro e Costantino Sammarra per aver seguito attentamente tutti gli studenti in questo percorso, parole di apprezzamento di tutto il lavoro svolto sono arrivate dal Dirigente Scolastico Cinzia D’Amico al termine dell’attività: «Gli studenti ci hanno confermato quello che diciamo da sempre tra i banchi di scuola: serve studiare, per poi mettere a frutto il sapere e guardare a obiettivi sempre più elevati. Mi fa enorme piacere vedere questi ragazzi emozionati e coinvolti». Le produzioni realizzate in queste settimane all’Istituto “Palma” saranno presto disponibili sul sito della scuola, su quello dell’azienda IAMU al link www.iamu.it e sui canali Youtube.

