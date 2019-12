Un alberello di Natale sulla spiaggia di Schiavonea in nome dell’ambiente

Non siamo a Miami o alle Hawaii, dove le festività natalizie si festeggiano anche in spiaggia, ma a Corigliano Rossano dove, pur con le dovute proporzioni, si registra l’eguale ardente desiderio di lanciare un messaggio di tutela dell’ambiente e del riuso ecosostenibile affinché la nascita del Bambinello e l’avvento del nuovo anno siano all’insegna della felicità e della serenità per tutti nonché di un nuovo modo di concepire, vivere e rispettare il territorio.

È questo il significato dell'iniziativa di allestire un simbolico alberello di Natale sulla spiaggia di Schiavonea, borgo marinaro del comune di Corigliano Rossano, ed il cui momento inaugurale è in programma per domani, lunedì 23 dicembre, intorno alle ore 11, in zona “Barchicelle”, da via Livorno e via Pisa (condizioni metereologiche permettendo).

L’idea – che s’ispira all’albero di Natale realizzato sulla spiaggia del Salento (foto) e che si è già concretizzata con successo lo scorso anno – è stata partorita dalla vulcanica mente di Bina Curatolo, donna di Schiavonea fortemente impegnata nel sociale e già promotrice di numerose iniziative, ed altri cittadini sensibili e attenti alle istanze di Schiavonea e del territorio tutto, quali Marika Reale, Silvana De Vellis, Teresa Raspa, Salvatore “Thuro” Gargiulli, Damiano Genova. Un modo per testimoniare l’affetto che la comunità locale nutre per Schiavonea, borgo marinaro che merita di essere tutelato e valorizzato perché custode di beni culturali e tradizioni ittiche da conoscere e tramandare alle nuove generazioni. Un albero dei desideri, dunque, nel segno del mare protetto e pulito.

Fabio Pistoia

