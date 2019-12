Il 28 dicembre i primi 18 anni della Ias Touring e dell'Agenzia Zagara

Anniversario importante per l'Impresa Autolinee Scura. Il 28 dicembre del 2001, nell’ottica della specializzazione e diversificazione delle attività, da un'operazione di scorporo nasce la Ias Touring S.r.l., preposta al trasporto di persone interregionale e al servizio di noleggio.

Nello stesso periodo, sempre nell’intento di contribuire allo sviluppo del territorio, prende corpo la rete delle agenzie di viaggi, in primis l’Agenzia Zagara Viaggi e Turismo S.r.l. con sede a Corigliano Scalo, che offre, oltre ai classici servizi, attraverso l’informatizzazione delle procedure, un sistema di teleprenotazioni volto ad agevolare i rapporti con gli utenti dei servizi, l’organizzazione di viaggi d'istruzione e, in genere, l’interscambio con i principali operatori turistici. Attualmente le due società, Ias Autolinee S.r.l. e Ias Touring S.r.l., gestiscono una vasta rete di servizi di trasporto urbano, regionale e interregionale, svolgendo altresì il servizio di noleggio autobus, con oltre 8.000.000 di chilometri percorsi annualmente, 170 dipendenti ed un parco autobus di 120 unità, in prevalenza Gran Turismo, tutti moderni e dotati di ogni comfort, come risulta peraltro dalle numerose certificazioni di qualità ottenute.

Un traguardo significativo per una prestigiosa realtà imprenditoriale che proprio nel 2019 che sta per andare via ha appena festeggiato i suoi primi 90 anni d'attività e rende lustro all'intero territorio.

