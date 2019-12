L'associazione Delfinea ringrazia

Non è facile sollecitare la cittadinanza ad uscire e partecipare alle iniziative che le associazioni del territorio promuovono, eppure, dobbiamo ringraziarvi per essere venuti numerosissimi ad onorarci della Vostra presenza ieri, in Piazza Salotto. La scuola dell'infanzia M. Montessori dell'I.C. Erodoto ci ha regalato teneri momenti di gioia con i canti dei loro dolcissimi bambini.

Il Mago Keivan ci ha stupito con le sue fantastiche performance.

Simone Luzzi e M. Francesca Mannella ci hanno deliziati con i duetti e le loro magnifiche voci soliste.

L'associazione Magica Festa ha creato momento ludico/ricreativi per i nostri ospiti più piccoli con l'area bimbi e le mascotte.

La Pro Loco cittadina che ci ha fornito l'indispensabile supporto logistico.

L'associazione Perseo che ci accompagnato dall'inizio e supportato per tutta la durata dell'evento.

Tutti gli standisti che hanno mantenuto la parola data ed hanno accettato di partecipare all'evento posticipato.

L'amministrazione comunale e l'assessore Caudullo, per aver fatto il possibile per assecondare le nostre numerose esigenze.

Insieme, si può.

Insieme si deve.

Ci scusiamo con i commercianti, che hanno contribuito nel loro piccolo, se non abbiamo potuto estendere molto la festa sul corso di via Nazionale, ma il maltempo ha voluto che spostassimo l'iniziativa al 26 senza chiusura della strada (come succede di domenica) e a negozi chiusi.

Cercheremo di migliorare l'organizzazione per potervi permettere l'inclusione agli eventi.

Ci diciamo molto soddisfatti e vi aspettiamo la mattina del 6 gennaio 2020 per l'evento della Befana nel parco comunale "F. Luzzi" per poter condividere con voi la festa che chiude gli eventi natalizi.

Grazie a tutti di cuore.

Alla prossima!

L'associazione Delfinea

