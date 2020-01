Grande successo per il nuovo tesseramento del Motoclub "I Cavalieri di Corigliano Rossano"

Entusiasmo e partecipazione per un’associazione in prima linea per l’affermazione di valori universalmente riconosciuti, quali lo sport come veicolo di solidarietà, mezzo aggregativo e occasione di condivisione e crescita comune. Ci riferiamo al Motoclub “I Cavalieri di Corigliano Rossano”, sodalizio costituito da numerosi soci guidati dal presidente Mario Cosenza, dal vicepresidente Pasquale Straface, dal segretario Gino Feraco e dal sotto-segretario Alfonso Renzo.

Sin dalla costituzione, avvenuta nel gennaio 2013, il Motoclub ha realizzato una serie di iniziative sociali in tutto il territorio comunale e non solo, coinvolgendo cittadini amanti delle due ruote e soprattutto tanti giovani. Guidati dal vulcanico Mario Cosenza, da sempre impegnato sul fronte della promozione di momenti d’aggregazione e di solidarietà, i soci tutti del Motoclub “I Cavalieri di Corigliano Rossano” hanno festeggiato ieri sera, presso la sede situata in via Aldo Moro, nel cuore del centro storico ausonico, il tesseramento per il nuovo anno.

Un’intensa attività, come di consueto, celebrata con tanti dolci, un'ottima torta e un brindisi augurale, alla presenza di numerosi cittadini e, quale gradito ospite, di Pasqualina Straface, ex Sindaco di Corigliano e candidata al Consiglio regionale nella lista "Jole Santelli Presidente", che ha illustrato le proprie proposte programmatiche per il riscatto del territorio e ascoltato le istanze dei convenuti. Giornate di festa e di programmazione, quindi, per “I Cavalieri di Corigliano Rossano”, persone animate da buoni propositi che hanno in cantiere per il futuro molte iniziative a livello locale nonché ben oltre i confini municipali. Complimenti e ad maiora ai nostri Cavalieri, cittadini-modello orgoglio di Corigliano Rossano!

Fabio Pistoia





