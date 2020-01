Civico e Popolare: Solidarietà ai dipendenti mense SIARC

L’amministrazione attivi immediatamente la Tesoreria e pretenda chiarezza dall’azienda. Attivare al più presto la Commissione Mensa. I dipendenti inviati al Consigio Comunale

Continuano i disagi per i dipendenti SIARC e di conseguenza per le famiglie. Oggi, durante la manifestazione presso la scuola di contrada Frasso, una delegazione di Civico e Popolare, composta tra gli altri da Gino Promenzio , Alessia Graziani e Maria Romeo ha portato la nostra solidarietà agli oltre trenta dipendenti in agitazione per ottener gli stipendi dovuti.

La solidarietà è estesa anche alle famiglie di Corigliano-Rossano per i disagi relativi alla normale refezione scolastica di oggi supplita, a norma di capitolato, con un cestino di freddo. La Scuola della nostra Città, il personale docente e non, i dirigenti, i genitori e soprattutto i bambini stanno vivendo in queste settimane un vero e proprio calvario, frutto dell’incapacità politica a programmare e ad elaborare soluzioni ai gravosi problemi. L’amministrazione comunale disponga con immediatezza il pagamento degli stipendi alla Tesoria municipale e pretenda chiarezza e coerenza dall’azienda SIARC.

Il consiglio comunale attivi la Commissione Mensa della nuova Città. I dipendenti sono stati invitati a presenziare al Consiglio Comunale previsto per domani, dal capogruppo di Civico e Popolare, Promenzio

