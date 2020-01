La Proloco Corigliano esprime grande soddisfazione per la riuscita degli eventi natalizi

La Proloco Corigliano esprime grande soddisfazione per la riuscita degli eventi natalizi, partiti dall 1 Dicembre con i tradizionali fritti di Natale, presso il centro storico area Corigliano zona S.Antonio, in collaborazione con i commercianti del Centro storico. Successivamente, giorno 8 la Proloco Corigliano ha curato l'accensione dell'albero presso Piazza del Popolo con allestimento di presepi artigianali lungo tutta via Roma sempre nel Centro storico.

Il 25 mattina, Presso piazza salotto, arterie principali Corigliano scalo e parco periurbano, un gruppo di allegri Babbi Natale, con tanto di carretto e animazione al seguito, ha distribuito per tutti caramelle, cioccolate e tanti piccoli doni. Un crescendo di eventuali e spettacoli in crescendo che sono terminati 4 5 6 con Befana in bici al valente e mercatini in piazza salotto con artigianato e prodotti tipici, molta musica e animazione che ha visto la partecipazione di grandi e piccini questi ultimi incantanti anche dai pony del centro ippico di Daniela Cirò. La giornata conclusiva del 6 con la Befana ha chiuso le festività con una grandissima partecipazione nonostante il freddo, mentre le befane hanno giocato e ballato con i tutti proprio al centro della piazza, successivamente tantissimi bambini hanno ricevuto le calze ma soprattutto dei doni che la proloco ha distribuito con entusiasmo e generosità. Si ringrazia sinceramente tutto il gruppo di associazioni e amici che hanno collaborato per la riuscita degli eventi come associazione magica festa, animazione Eugenio Bisogni con il suo staff, associazione delfina, Perseo, Vespa Club, Sinergie, ATI framundo, ccrocerossa italiana,, associazione Delfina e tantissimi cittadini, tra i quali un plauso particolare agli imprenditori area industriale Corigliano per il supporto sempre attivo e la sensibilità dimostrata. Intanto la Proloco Corigliano annuncia di essere già al lavoro per preparare un meraviglioso ed entusiasmante Carnevale proprio com'è naturalmente nelle corde di tutte le Proloco d'Italia. Pertanto ogni associazione interessata sarà coinvolta e motivata con l'aiuto delle scuole affinché la manifestazione diventi un appuntamento fisso come lo è stato in passato quando c'era molta più passione e amore per il nostro paese che necessariamente dobbiamo e possiamo ritrovare insieme.

Il presidente Domenico Terenzio

Il vicepresidente Valeria Capalbo

