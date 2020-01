Anche Civico e Popolare a Catanzaro per esprimere gratitudine a Gratteri ed a tutte le Forze dell’Ordine

Oggi in Piazza Matteotti, davanti alla Procura di Catanzaro, anche Civico e Popolare – come tante altre Associazioni e Amministrazioni calabresi – sosterrà il Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri.

Crediamo che sia importante aderire a questa iniziativa organizzata con l’unico scopo di esprimere gratitudine per l’immenso e, soprattutto, coraggioso lavoro svolto da Gratteri, dalla Magistratura e da tutte le Forze dell’Ordine, per ridare dignità alla nostra Calabria.

Civico e Popolare che – ricordiamo - fece suo lo slogan “la Bellezza e le Regole”, non poteva mancare, oggi, in questa piazza. Non poteva non schierarsi dalla parte di chi si impegna ogni giorno , rischiando la propria vita, per liberarci dal male che ci attanaglia.

Abbiamo sempre pensato e sostenuto a gran voce che per il buon funzionamento dei governi delle città bisogna garantirne la trasparenza e marcare un confine definito e invalicabile tra il lecito e l’illecito che ormai è, purtroppo, il mare magnum nel quale la pubblica amministrazione si trova a navigare e che ha determinato l’arresto della crescita di questa nostra meravigliosa regione.

Anche Civico e Popolare leva la sua voce per dire “basta!” alle infiltrazioni di vario genere che incancreniscono la politica e il funzionamento della macchina amministrativa e per dire a uomini, come Nicola Gratteri, “ siamo con voi!”.



Stampa Email