All’IC Erodoto “Starsky & Hutch” il giro del mondo in bici per combattere l’inquinamento



Martin Hutchinson incontra gli studenti.

Martin Hutchinson è un ex vigile del fuoco inglese di 54 anni che in compagnia del suo inseparabile cane Starsky ha percorso 66mila chilometri toccando nazioni diverse. Una “missione” per l’ex vigile utile a sensibilizzare sui temi dell’ambiente. Sabato 18 ha incontrato gli alunni dell’IC Erodoto ed ha condiviso con loro un concetto chiaro e semplice ovvero “tutelare l’ambiente”.

<<In questi anni – ha raccontato Martin – ho visitato più di seicento tra scuole e università per parlare di ambiente e provare a condividere le mie osservazioni sui danni che gli arrechiamo ogni giorno>>. Martin Hutchinson a bordo della Recumbent Tricycle, una sorta di bicicletta con rimorchio, in cui trova casa anche il suo inseparabile Starsky, che Martin ha adottato da cucciolo perché abbandonato in Portogallo, ha visitato molti territori a bordo del mezzo ecologico. Nel corso del suo viaggio continua a mappare il pianeta in base al numero e alla varietà di rifiuti incontrati e raccolti, così da informare le persone e soprattutto i ragazzi delle scuole sulla necessità di salvaguardare l’ambiente. <<Io e Starsky siamo Esploratori ambientali del ventunesimo secolo, non siamo ambientalisti, non siamo attivisti, noi semplicemente esploriamo l’ambiente e vogliamo trasmettere il messaggio di quello che vediamo e speriamo che i ragazzi facciano le loro scelte>>. Tema

quello dell’ambiente da sempre al centro dell’azione didattica dell’Istituto Comprensivo Erodoto guidato dalla Dirigente Scolastica Susanna Capalbo. La DS ha dichiarato <<i nostri alunni da anni seguono una programmazione scolastica che ha tra gli obiettivi quello del rispetto dell’ambiente e di conseguenza anche al corretto smaltimento dei rifiuti. Da quest’anno l’Istituto è scuola capofila provinciale della Rete delle Scuole Green e l’incontro originale con Martin Hutchinson ha particolarmente incuriosito i nostri ragazzi che hanno mostrato subito interesse per il materiale divulgato dall’ex vigile in merito alle condizioni ambientali del nostro pianeta. I nostri alunni hanno con intelligenza e sensibilità espresso tutta la loro insofferenza e preoccupazione sulle condizioni legata ai rifiuti nella nostra regione ed in particolare in questi giorni a Corigliano-Rossano. L’iniziativa ha permesso di avviare un momento formativo con gli insegnanti durante il quale i ragazzi hanno rivelato conoscenza dell’argomento e una particolare sensibilità sul tema>>.

Corigliano-Rossano 20 gennaio 2020



