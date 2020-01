Mandatoriccio. Ecoross consegna e installa contenitori per R.U.P.

Mandatoriccio - Ecoross ha consegnato e installato i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) in diversi punti del territorio comunale, al fine di consentire un corretto conferimento e garantire maggiore decoro urbano.

Nell’ambito del nuovo servizio di Igiene Urbana, messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Mandatoriccio e gestito dall’azienda Ecoross, prosegue l’attività di allestimento e fornitura di attrezzature così come previsto dall’appalto.

Lo scorso autunno l’azienda ha consegnato e installato gli ecobox per la raccolta della carta e del multimateriale negli uffici comunali, mentre a fine dicembre è stata avviata sull’intero territorio comunale la consegna dei kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, contestualmente ad una capillare attività di informazione e sensibilizzazione a cura delle informatrici ambientali con l’obiettivo di accompagnare i cittadini in tutte le fasi del progetto.

Quest’ultima attività rappresenta un ulteriore step al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata, rispettare l’ambiente, garantire il decoro del territorio. Varie le postazioni individuate per i contenitori destinati alla raccolta dei R.U.P. suddivisi in tre tipologie: contenitori per i farmaci scaduti di colore bianco nei pressi della Farmacia Abbate nel centro storico e del Dispensario Farmaci in località mare; contenitori per le pile esauste di colore giallo nei seguenti punti: Tabacchino Prato; Tabacchino Grande; Supermercato Chiarelli; Punto vendita Campana Francesco; contenitori per la raccolta di prodotti etichettati T (tossici) e/o F (infiammabili) di colore rosso posizionati nei pressi di: Consorzio Mangone; Ferramenta Leone Vincenzo; Punto Vendita Pizzuti Renato; Punto vendita Leccadito Lucio; Supermercato Chiarelli.

Prossimamente è previsto l’avvio del servizio di richiesta contenitori per il ritiro a domicilio di pannolini e pannoloni, attraverso un’apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali da compilarsi a cura dei cittadini aventi diritto.

(comunicato stampa)

Stampa Email