Accordo Nazionale Rete Scuole “GREEN”

Protocollo di intesa tra Istituzioni Scolastiche per l'avvio di attività di comune interesse

Premesso che:

 Con il riconoscimento dell’Autonomia le scuole sentono l’esigenza di cooperare al

fine di meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi del territorio;

 L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche),

consente accordi, protocolli e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il

coordinamento di attività di comune interesse;

 le Istituzioni Scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta

dalla normativa citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per

reperire e/o porre in comune risorse e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle

scuole e per il successo formativo;

 i Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) adottati dalle scuole interessate

prevedono la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di

rete;

 l’adesione al presente protocollo è stata decisa dai competenti organi collegiali

delle scuole aderenti, con specifiche delibere che si allegano al presente atto per

esserne parte integrante e sostanziale;

 tutto questo premesso

TRA

I Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole:

Liceo Classico Statale “SOCRATE” - Roma scuola capofila

Liceo Ginnasio Statale “ORAZIO” - Roma scuola capofila

Istituto Comprensivo “L. FONTANA”- Roma scuola capofila istituti comprensivi

Istituto Comprensivo “VIGOLO VATTARO, Altopiano della Vigolana” - Trento

Liceo Scientifico “G. MARINELLI” - Udine

ISIS ““L. da VINCI – G.R. CARLI – S. de SANDRINELLI” – Trieste e Gorizia

IC Pordenone centro – Pordenone

Liceo Classico “M. D’AZEGLIO” - Torino

Istituto Comprensivo “VIA GIACOSA” – Milano

IC “BOZZOLO” - Mantova

Istituto Comprensivo “L. DA VINCI” – Venezia

Istituto Comprensivo “LOZZO ATESTINO” - Padova

Istituto Comprensivo “VICENZA DUE” - Vicenza

Istituto Comprensivo “GAGGIO – MONTANO - Bologna

ITTL Nautico “SAN GIORGIO” – Genova

Liceo Scientifico “G. MARCONI” - Massa Carrara

Istituto Comprensivo “GHIBERTI” - Firenze

Istituto Comprensivo “MARTIRI DI CIVITELLA” – Arezzo

Istituto Comprensivo “LUCCA 7” - Lucca

IIS “G. CARDUCCI” – Pisa

IIS “RONCALLI” - Siena

Istituto Comprensivo “P. ALDI” MANCIANO CAPALBIO - Grosseto

Istituto Comprensivo “SALUTATI - CAVALCANTI” - Pistoia

Istituto Comprensivo “CORINALDO” - Ancona

ISC CUPRA MARITTIMA E RIPATRANSONE - Ascoli e Fermo

Istituto Comprensivo "S. AGOSTINO" CIVITANOVA - Macerata

IIS “S. MARTA – BRANCA” - Pesaro e Urbino

SECONDARIA I GRADO “MASTRO NELLI” Gubbio – Umbria

I.I.S. "CASSATA - GATTAPONE" Gubbio - Umbria

Istituto Comprensivo “RICCO’ DEL GOLFO” Pesaro - Umbria

Istituto Comprensivo “FROSINONE 3” - Frosinone

Istituto Comprensivo ANTONIO MALFATTI – CONTIGLIANO - Rieti

Liceo Ginnasio “MARIANO BURATTI” - Viterbo

IIS “CABOTO” - Latina

Omnicomprensivo “CAMPOMARINO” - Molise

Istituto Comprensivo “RADICE SANZIO AMMATURO” – Napoli

Liceo Scientifico “GIORDANO BRUNO” Arzano – Napoli

ITS “C. ANDREOZZI” - Caserta

ISIS “E. FERMI” di Vallata - Avellino

Istituto Comprensivo “BELIZZI” – Salerno

IIS “MONS. A. BELLO” Molfetta - Bari

IC “ERCHIE”, Mesagne - Brindisi

Istituto Comprensivo “PIETRO PAOLO MENNEA” Barletta - Barletta-Andria-Trani

Liceo Scientifico “A. VOLTA” - Foggia

Istituto Comprensivo GALLIPOLI POLO 3 Gallipoli - Lecce

Istituto Comprensivo “ERODOTO” Corigliano Rossano – Cosenza

Istituto Comprensivo CATANZARO PASCOLI -ALDISIO - Catanzaro

Istituto Comprensivo “CRUILLAS” - Palermo

Istituto Comprensivo TOMASI DI LAMPEDUSA - Agrigento

Liceo Classico “MARIO CUTELLI” - Catania

Istituto Comprensivo “SAN FRANCESCO DI PAOLA” – Messina

ISIS “MERENDINO” - Messina

Istituto Comprensivo “BOSCARINO – CASTIGLIONE” – Trapani

IIS “G. GALILEI – T. CAPAILLA”, Modica - Ragusa

Liceo Classico “DETTORI” - Sassari

SI STIPULA

un Protocollo di Intesa disciplinato come segue:

Art. 1. Denominazione

E’ costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate che prende il nome

RETE NAZIONALE SCUOLE “GREEN”

Le scuole che stipulano il presente accordo sono autorizzate a utilizzare il logo

della rete per finalità coerenti con la rete stessa, pubblicarlo sul sito e utilizzarlo

nella carta intestata.

Art. 2. Oggetto

La presa di coscienza da parte di molti paesi dell’insostenibilità dell’attuale

modello di sviluppo ambientale, economico e sociale ha portato alla definizione

dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Le scuole della rete credono che sia una priorità

educativa far conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo

sostenibile e rispettoso dell’ecosistema

1. L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso

azioni e pratiche quotidiane.

a. Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di

mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

b. Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a

un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e

d’insegnamento

c. Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di

incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e

climatologico

d. Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni

volte a promuovere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici

La modalità con la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è soprattutto

quella della sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti verso

comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell’uso dei materiali

plastici, la raccolta differenziata, il riciclo.

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:

- Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni

- Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di

incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e

climatologico

- Costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e diffusione dei

risultati

- Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e

produrre materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti

- Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli

e riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e

ambienti di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC

- Produrre materiali didattici e documenti che verranno successivamente

messi a disposizione di tutti gli attori della rete attraverso appositi

strumenti di diffusione

Art. 3. Organizzazione e Struttura

1. La rete nazionale comprende tutte le scuole che aderiscono agli accordi di rete

provinciali promossi dalle scuole in elenco. I referenti provinciali fanno parte

di diritto della “Assemblea generale” nazionale.

2. Per perseguire gli obiettivi all’art. 1 a livello nazionale, verrà costituito un

“Consiglio di rete” che coordinerà le attività didattiche tra le province e curerà

i rapporti con gli istituti, gli enti, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti

nelle iniziative di respiro nazionale

3. Il “Consiglio”, attraverso gli organi della rete, curerà i contatti tra le scuole

favorendo il lavoro di comunicazione e coordinamento tra le stesse e

controllando l’efficacia delle azioni intraprese e il raggiungimento degli

obiettivi prefissati

4. L’adesione alla rete e il recesso dalla stessa è possibile con richiesta scritta

inoltrata alle scuole capofila.

5. Il Liceo Ginnasio Statale “Orazio” di Roma, il Liceo Classico Statale “Socrate” e

l’Istituto Comprensivo “L. Fontana”, in quanto promotori dell’iniziativa si

propongono come istituti capofila della Rete

6. I Dirigenti scolastici delle scuole capofila, rappresentano la rete nei vari ambiti

istituzionali, presiedono e convocano i diversi organi afferenti alla rete,

presiedono e coordinano la “Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di

scopo”, che viene convocata con cadenza periodica annuale

7. “Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo”: la conferenza dei

dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della L.

7 agosto 1990, n. 241, in materia di “Procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., fermo restando le

disposizioni di cui all’art. 15 della stessa e del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,

“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni

scolastiche”.

8. L’organo responsabile del raggiungimento delle finalità del progetto e della

gestione delle risorse è costituito dal “Consiglio di rete”, presieduto dai

Dirigenti Scolastici delle scuole capofila; a queste figure si aggiungono i

membri seguenti: 21 (un rappresentante per regione) Dirigenti Scolastici

designati nella “Conferenza”. Qualora all’atto della sottoscrizione del presente

accordo non siano presenti tutte le regioni, i consiglieri saranno

successivamente individuati.

1. Competenze e poteri dell’organo: i DDSS capofila presiedono il

“Consiglio di rete”, convocano le riunioni e ratificano le deliberazioni

espresse dal Consiglio. Al Consiglio spetta il compito di elaborare le

proposte da sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale sulla

gestione delle risorse professionali e finanziarie messe a disposizione

della rete, sulle linee di indirizzo della rete, sulle azioni da intraprendere

per raggiungere gli obiettivi prefissati, comprese le collaborazioni con gli

enti e le istituzioni; il Consiglio valuta e approva le richieste di nuove

adesioni alla rete

2. Ogni seduta del Consiglio è valida se registra la presenza di almeno due

terzi dei membri ed esprime decisioni legittime se si raggiunge una

maggioranza assoluta.

2. “Assemblea generale”: è costituita dai referenti provinciali più due dirigenti

scolastici per ciascuna provincia di tutte le istituzioni che fanno parte della

rete (di cui almeno uno di istituto comprensivo) ed è riunita con

convocazione annuale, ad essa si relaziona sulle attività svolte nell’ultimo

a.s. e si presenta il “Piano annuale delle attività”, contenente i progetti e le

attività per l’anno successivo, su proposta del “Consiglio di rete”, su cui

l’assemblea vota e delibera. Può esserne richiesta convocazione

straordinaria da parte di uno dei Dirigenti Scolastici o dei due terzi

dell’Assemblea generale.

3. Ogni seduta dell’assemblea è valida se registra la presenza di almeno due

terzi dei membri ed esprime decisioni legittime se si raggiunge una

maggioranza assoluta.

4. I referenti provinciali delle scuole aderenti alla rete possono dare vita a

gruppi di lavoro, che elaborano e propongono progetti da inserire nel piano

annuale delle attività, che verranno esaminati e successivamente proposti

all’approvazione del “Consiglio di rete”.

4. Attività, Strumenti e Risorse

1. Attività

È prevista l’organizzazione di eventi volti a promuovere e diffondere la cultura

del rispetto dell’ambiente: incontri, conferenze, mostre

2. Strumenti

1. Al fine di conservare e valorizzare la documentazione del lavoro svolto e

di diffondere il materiale raccolto e prodotto, verrà creata un sito web

che possa agevolare la condivisione di esso e il coordinamento del lavoro

della rete

2. Le scuole aderenti si impegnano con il presente accordo a mettere a

disposizione della rete tutti gli strumenti in loro possesso utili a

supportare il lavoro della rete stessa sia a livello organizzativo che

operativo

3. Risorse professionali, finanziarie

1. Per ciò che concerne le risorse professionali interne ogni scuola

aderente alla rete metterà a disposizione il proprio personale e le proprie

professionalità secondo la propria disponibilità e in base alla natura

degli impegni previsti per i progetti attuati, in piena conformità con il

proprio PTOF

2. Risorse finanziarie potranno essere erogate a beneficio della rete da

parte di enti pubblici e privati per la realizzazione di attività comuni

quali eventi e convegni

5. Durata

1. Il presente accordo di rete ha validità a decorrere dalla data della

sottoscrizione fino a eventuale richiesta di recesso dalla rete da parte

della scuola che sottoscrive l’accordo, con rinnovo tacito ad ogni

cadenza triennale della rete

2. Durata e rinnovo organi. Di seguito si indica la durata e il rinnovo degli

organi della rete e delle relative cariche:

“Conferenza dei dirigenti scolastici della rete di scopo”: per tutta la

durata della rete

“Consiglio di rete”: a cadenza triennale;

“Assemblea generale”: per tutta la durata della rete; le scuole e gli enti

provvedono autonomamente alla sostituzione dei rappresentanti,

qualora ne ravvisassero la necessità, fatta salva la comunicazione alla

scuola capofila dell’avvicendamento

6. Obbligo di trasparenza delle scuole capofila

Con il presente accordo il Liceo Ginnasio Statale “Orazio”, il Liceo Classico

Statale “Socrate” e l’Istituto Comprensivo “L. Fontana” in quanto scuole

capofila, assumono l’obbligo di trasparenza e pubblicità relativo alle azioni

intraprese e all’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della rete.

Resta salvo, oltre al previsto obbligo di relazione agli organi preposti, il diritto

di accesso agli atti da parte di tutti gli enti che aderiscono alla rete, attraverso

le modalità previste dalla L. 241/1990 e dalle successive integrazioni e

modifiche (vedi L. 11 febbraio 2005 n. 15 recante “Modifiche ed integrazioni

alla legge 7 agosto 1990, n. 241”) e dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 in

materia di “Diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Roma, 5 dicembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto come da lettere di impegno in allegato

