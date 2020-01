Bauci e Dinci presentano i progetti della campagna di studio sulla città antica di Corigliano

18 studenti, 3 mesi di studio su 6 edifici storici della città antica. Con i lavori svolti per RiConoscere Corigliano, la prima campagna studio sulla sua città antica, i cittadini del nuovo Comune di Corigliano Rossano potranno finalmente “RiConoscere” appunto, la ricchezza della propria storia, in termini di documentazione storica, qualità dei manufatti, ragioni e soluzioni del proprio convivere.

E sarà con questo spirito fattivo che sabato 1° febbraio, verranno presentati gli studi realizzati per Palazzo Bombini, Palazzo Morgia De Rosis (Fondaco), Chiesa di San Luca, Palazzo Luzzi, Palazzo Solazzi e Porta de li Brandi. La serata vedrà i saluti dell’amministrazione comunale, patrocinante del progetto, attraverso le parole dell’assessore all’uso e assetto del territorio Tatiana Novello. E la presenza del prof. Gaudio, direttore del DINCI e del Prof. Greco, presidente del corso di laurea in Ingegneria Edile Architettura.



Con questi studi avrà termine la prima fase del progetto voluto fortemente da Bauci e dal Dipartimento di Ingegneria civile dell’Unical (DINCI), al fine di mettere al centro del dibattito pubblico la questione dei centri storici delle due città, (anche sul centro storico di Rossano si terrà una campagna di studio) in funzione del valore umano, sociale, economico dei due borghi e, chiaramente, del loro valore architettonico.

L’apporto scientifico e le energie della Prof.ssa Canonaco e della Dott.ssa Bilotta continueranno nei prossimi anni, proprio in funzione costruttiva di soluzioni progettuali per il restauro, recupero e nuova progettualità di residenzialità e servizi per la città. L’auspicio è che si possa generare attenzione nei cittadini e in chi governa il territorio, rispetto all’emergenza architettonica e sociale che il degrado e lo spopolamento dei centri storici comporta; e sulla necessità di studi scientifici sulle migliori soluzioni per rigenerarlo e restituirlo ai cittadini, affinché, appunto, lo riconoscano.

Bauci - Associazione di promozione sociale

Bauci è un'organizzazione della società civile nata nel 2018 ed operante nella Sibaritide per promuovere lo sviluppo sociale attraverso la cultura e la partecipazione civica. L’Associazione è inoltre impegnata a diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza in merito alle questioni sociali correlate ai temi della cultura libera per lo sviluppo del territorio.

Web: https://www.bauci.org/

Facebook: https://www.facebook.com/bauciaps/

Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI)

Dipartimento universitario dell’Università della Calabria (UNICAL).

Web: http://www.ingegneriacivile.unical.it/

Facebook: https://www.facebook.com/ingegneriacivile.unical/





