“Promozione Città Unica e Sport”, primo premio all’ I.I.S. Luigi Palma per la grafica Pala Brillia

Grande entusiasmo da parte degli studenti per la vittoria del Primo Premio ricevuto per il progetto Grafico del Palazzetto dello Sport Pala Brillia presentato dall’ I.I.S. “Luigi Palma” di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Originalità dell’aspetto grafico e immediatezza percettiva dello slogan:

queste sono state alcune motivazioni che hanno convinto la commissione giudicante a proclamare il vincitore al concorso “Promozione Città Unica e Sport” al quale hanno partecipato ben 9 scuole del territorio. La cerimonia di premiazione si è tenuta Domenica 26 Gennaio al Palasport in occasione della gara casalinga di seria A tra la Go Energy Volley Corigliano Rossano e la Maury’s Com Cavi Tuscania. «Gli studenti delle classi quinte del Corso di Grafica e Comunicazione hanno dimostrato le loro competenze e la loro creatività proponendo un lavoro di alta qualità – ha detto la Prof.ssa Carmen Anello, intervenendo in rappresentanza

dell’Istituto durante la premiazione». Gli studenti sono stati inoltre accompagnati e supportati dai docenti Costantino Sammarra e Adolfo Iacucci. L’Istituto si è aggiudicato un riconoscimento monetario dalla Società Go Energy Volley ed una fornitura di attrezzature sportive offerto dal punto vendita Decathlon di Corigliano Rossano. I premi sono stati consegnati al Dirigente Scolastico Cinzia D’Amico, sempre pronta ad incentivare tali iniziative, che si è congratulata vivamente agli studenti e ai loro docenti per l’importante riconoscimento.

Il Dirigente, gli studenti e tutti i docenti ringraziano sentitamente la società organizzatrice Corigliano Rossano Volley, la Go Energy, il Comune di Corigliano Rossano per aver valorizzato in modo così significativo il lavoro svolto.



