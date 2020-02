Talità kum…Corigliano Rossano



E’ importante dare tutta la dignità, possibile, all’ammalato, non possiamo assistere, nel nostro territorio, alla condizione attuale della Sanità. Strutture Ospedaliere al limite della dignità umana, visite specialistiche, di importanza vitale, prenotate, con prima data utile nel 2021. La persona che soffre va rispettata e mantenuta sempre al centro del processo di cura.

La pagina di oggi del Vangelo, ci regala uno spunto di riflessione intenso. Gesù che ridà la vita ad una fanciulla. In quel tempo non era lecito toccare un morto, ma Gesù non ha paura, non si ferma davanti l’apparenza di riti e rituali, in quel momento ci insegna che bisogna toccare la disperazione della persona per poterla rialzare. Talità Kum – Bambina Alzati, solo lei può rialzarsi, riscaldata dal calore di quella mano. Talità kum, ripetuto ad ognuno di noi, alziamoci, lottiamo, riprendiamo la vita, a difesa di questo territorio e per il bene dei nostri figli.

francesco caputo

