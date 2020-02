Abate, Forciniti, Sapia: Incontro col viceministro ai Trasporti Cancelleri sulla Sibaritide

Abate, Forciniti, Sapia (Parlamentari M5S Corigliano-Rossano): «Nell’incontro col Viceministro Cancelleri abbiamo posto le basi per avere una strada a quattro corsie tra Sibari e Mandatoriccio (via Corigliano Rossano) per quello che era il vecchio tracciato dell’Ottavo Megalotto della Statale 106. Discusso anche di Porto ed elettrificazione della ferrovia jonica».

Quella di oggi è stata una intensa mattinata di lavoro con il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. Abbiamo discusso, in primis, di Statale 106 e di quello che era il vecchio tracciato identificato dal Megalotto 8 della Ss 106 tra Sibari e Mandatoriccio. Al di là degli interventi di messa in sicurezza già programmati, quello che ci interessa è avere una strada a quattro corsie, due per senso di marcia, nel suddetto tratto.

Per il tratto tra Sibari e Crotone (via Corigliano Rossano) erano stati già stanziati circa 700 milioni di euro. Nel dettaglio, per la Sibari – Corigliano-Rossano (località Rossano) erano stati già destinati 195 milioni di euro per una strada a due corsie. Abbiamo sottolineato al viceministro Cancelleri che il problema “politico” oltre che sociale e pragmatico è che Corigliano Rossano (città nata per fusione e che per estensione e popolazione rappresenta la terza città della Calabria) vive uno stato di isolamento viario che comporta problemi economici, sociali, di salute e lavoro. Chi si sposta, infatti, lo fa, soprattutto, per lavoro e salute e attualmente non ci sono Frecce (la più vicina è a Sibari mentre ancora il tratto a Sud non è elettrificato) o strade sicure che collegano queste città al resto della nazione. L’idea è ampliare il progetto della Sibari-Rossano portando la strada da 2 a 4 corsie (come richiesto da tutti i progetti all’avanguardia) con un incremento della spesa ci circa il 50% rispetto all’elaborato originario. Così si avrebbe una strada che collegherebbe subito e velocemente l’area all’autostrada e in futuro avrebbe un accesso veloce al corridoio adriatico. Il costo passerebbe da 195milioni a circa 300-330 milioni di euro. In questo modo si andrebbe sia a rinnovare uno dei tratti tra più pericolosi dell’intera Statale 106 jonica e, allo stesso tempo, una tra le più grandi e importanti città della Regione uscirebbe dall’isolamento in cui versa. Non solo, la Piana di Sibari è uno dei più importanti insediamenti produttivi della intera Regione e questo permetterebbe agli imprenditori di essere collegati in pochi minuti sia al corridoio Adriatico, sia all’A2 del Mediterraneo tramite la Ss 534 di Cammarata e degli Stombi completata pochi mesi addietro.

Mentre il resto (400 milioni di euro circa) dovrebbero essere investiti sulla tangenziale di Simeri Crichi che collegherebbe Crotone a Catanzaro e, quindi, facilmente e in meno di mezzora alla A2 allo svincolo di Catanzaro-Lamezia. Un ammodernamento che metterebbe a sistema i trasporti di tutta l’area favorendo anche i collegamenti fra il Crotonese con l’aeroporto e la Sibaritide con il Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma.

In generale, oltre la Statale 106, abbiamo fatto un focus sulle infrastrutture della costa ionica calabrese, in primis sulle novità che riguarderanno anche il porto di Corigliano-Rossano e l’elettrificazione a sud di Sibari. Il viceministro M5S stava già lavorando sui dossier che gli abbiamo presentato visto che è stato già due volte nella Sibaritide, ma si è mostrato ancora più disponibile e possibilista sulle nostre proposte. Insieme abbiamo posto le basi per chiedere nei prossimi giorni ad Anas, al di là della messa in sicurezza del tratto già programmata, l’avvio di uno studio di fattibilità per avere una strada a quattro corsie. Nei prossimi giorni incontreremo Anas e poi ci ritroveremo nuovamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare sintesi e avviare gli incontri con il territorio di modo da dare entro poco tempo nuove risposte ai cittadini che da anni vivono questa situazione di isolamento.

Rosa Silvana Abate (M5S Senato)

Francesco Forciniti (M5S Camera)

Francesco Sapia (M5S Camera)

