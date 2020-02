Dopo le clementine, le arance. Lino Banfi sceglie gli agrumi di Corigliano Rossano per il suo locale

Prosegue la campagna a sostegno degli agrumi calabresi e, in particolare, della città di Corigliano Rossano. Nelle scorse ore, il popolare attore, nonché ambasciatore Unesco, Lino Banfi, dopo aver omaggiato le clementine scegliendole come ingrediente principe di una gustosissima crostata alla crema inserita come “dolce del giorno” nel menù del ristorante di famiglia in Roma,

e realizzata con le clementine nell’ambito della campagna denominata “Adottaunclementino” in collaborazione con l’Airc, ha ricevuto nella giornata di ieri dal giornalista coriglianese Fabio Pistoia, che con la famiglia Banfi intrattiene rapporti d’amicizia e collaborazione, un quantitativo di prelibate arance prodotte da aziende locali. Anche questo tipo di agrume, difatti, verrà impiegato per la preparazione di dolci nonché di altre pietanze da servire ai numerosi clienti del celebre locale di Lino Banfi, nel cuore della Capitale.

Si tratta di una prestigiosa vetrina nazionale per gli agrumi di Corigliano-Rossano. Nelle settimane scorse, inoltre, gli agrumi sono stati protagonisti sui social a seguito della donazione effettuata dallo stesso giornalista al cantautore Gianni Morandi nonché in quel di Sanremo ad artisti in gara e personaggi del mondo dello spettacolo.

Roma, 19.02.2020



