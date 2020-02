Prima Assemblea d’Istituto al Palma A S. 2019/2020 con il Comandante Calascibetta



Si è svolta il giorno 13 febbraio all’interno dell’istituto d’istruzione superiore “Luigi Palma” la prima assemblea d’istituto dell’anno. L’assemblea ha visto come protagonisti tutti gli studenti del biennio e del triennio, attenti e soddisfatti della giornata. Protagonista e ospite d’onore è stato il comandante dei carabinieri della compagnia di Corigliano dott. Cesare Calascibetta, che con piacere ha accettato l’invito dei quattro rappresentanti a prenderne parte.

Nell’occasione si sono affrontate tematiche importanti, che hanno attirato l’attenzione degli studenti, creando un sano confronto con il comandante.

Alle varie domande dei ragazzi il capitano ha prontamente risposto, ribadendo, tra l’altro, che nella vita ci si ritrova sempre a fare delle scelte, che devono essere sempre dettate da passione e convinzione, come quella da lui stesso effettuata nello scegliere ed esercitare il suo mestiere.

Tra le altre tematiche trattate in occasione dell’incontro ci sono state la ‘ndrangheta, la violenza di genere e il bullismo.

Il dott. Calascibetta ci ha invitato ad essere parte attiva della società, a non esitare a denunciare episodi di violenza, che purtroppo diventano sempre più frequenti sul nostro territorio, a non restare fermi a guardare ma ad agire, perché le forze dell’ordine hanno bisogno del sostegno e dell’aiuto dei cittadini ed in particolare dei giovani.

La vicinanza alle istituzioni – ci ha spiegato - è necessaria affinché si possa migliorare nel tentativo di risolvere i problemi perché “siete voi gli occhi e le orecchie”, ha concluso il Capitano Calascibetta.

È stata una giornata importante per la nostra scuola, che non sarebbe stata possibile senza l’aiuto della nostra dirigente scolastica, dott.ssa Cinzia D’Amico, e il supporto del Capitano Cesare Calascibetta che ringraziamo nuovamente per la presenza.

