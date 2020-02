In prima linea per la promozione dei libri. Al via la seconda edizione de “La Maratona della Lettura”



È partita lo scorso 19 febbraio la seconda edizione de “la Maratona della lettura” promossa dall’IC Erodoto di Corigliano-Rossano nell’ambito delle attività extrascolastiche. Una vera e propria attività di impulso a favore della lettura di libri indirizzati alla prima infanzia. Un cartellone ricco di incontri che proseguiranno fino al prossimo 22 maggio.

Il 19 febbraio i ragazzi delle classi prime e quarte della scuola primaria sono stati protagonisti dell’incontro con l’autrice Anna Lavatelli presso il Centro D’Eccellenza per un interessante momento di confronto con letture e domande. Due i libri dell’autrice letti dai ragazzi “Camilla e i calzini sperduti” e “Robot quasi perfetto”. Il progetto è stato fortemente voluto dalla dirigente Susanna Capalbo e continua a riscuotere grande entusiasmo e partecipazione. Gli alunni dell’IC Erodoto sono sempre più proiettati verso una didattica innovativa ma capace di valorizzare il più grande e originario strumento di formazione e educazione ovvero il libro. <<Elencare le motivazioni dell’importanza di una educazione alla lettura sarebbe praticamente impossibile certamente la nostra programmazione didattica mira da sempre a stimolare i nostri ragazzi con iniziative altamente formative ed innovative. Nel percorso relativo alla “maratona della lettura” gli alunni, per i quali sono stati selezionati accuratamente i testi, sono incoraggiati con storie che li rendono protagonisti con i dibattiti in classe e poi successivamente incontrando l’autore dei libri. Come scuola siamo chiamati sempre a nuove sfide - ha dichiarato la dirigente Susanna Capalbo- soprattutto nell’ambito della padronanza

della lingua e stimolazione del pensiero divergente e della creatività. I nostri ragazzi che sin dalla scuola dell’infanzia entrano in contatto con racconti, libri, fiabe. La lettura e il libro sono strumenti indispensabili per l’accrescimento del bagaglio culturale nel “viaggio” didattico che i ragazzi compiono nel nostro istituto comprensivo dalla primaria fino alla secondaria di primo grado>>. Gli incontri in programma proseguiranno nei prossimi mesi il 21 aprile i bambini delle classi terze della scuola primaria incontreranno lo scrittore Guido Quarzo autore del racconto “Tutti amici”. Il 23 aprile le classi prima e seconda della secondaria di primo grado dialogheranno con gli autori Pino Walter e Boero Fochesato autori di “L’alfabeto di Gianni”. La scuola dell’infanzia sarà protagonista, sempre presso il Centro d’Eccellenza, il 28 aprile con Elisa Rocchi autrice del libro illustrato “la tua casa”. Molto attesi anche gli ultimi tre appuntamenti che chiuderanno la seconda edizione de “la Maratona della Lettura” ovvero quelli in programma per giorno 13 marzo con il libro “Prima di essere Francesco” di Saverio Simonelli sul quale stanno lavorando con lettura e commenti le classi terze della secondaria di secondo grado; il 13 maggio con “Arturo e l’uomo nero” di Daniela Valente per le classi seconde della primaria e il 22 maggio “L’estate di Nora” di Laura Novello per le classi quinte della primaria.

Corigliano – Rossano 22 Febbraio 2020

Stampa Email