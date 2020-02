Coronavirus, obbligo o facoltà?

Buongiorno concittadini, ho appreso che il Sindaco, non certo per il mio consiglio di ieri mattina, ha giustamente istituito l'obbligo, per tutti i viaggiatori che si sono recati e/o sono transitati nelle zone focolaio, di comunicare i propri spostamenti alle autorità preposte.

Purtroppo, da notizie poco confortanti che girano in paese, pare che tanti, anche delle zone limitrofe, sono coloro che ancora non hanno provveduto a darne comunicazione per permettere agli enti preposti di dare corso alle necessarie procedure. Cosa fare? Perché non fare come hanno fatto il sindaco di Roscigno (SA) che oltre all'obbligo di comunicare gli spostamenti, ha istituito anche una multa salata (fino a € 5000) per chi non rispetta il provvedimento? La cittadinanza può segnalare casi di persone rientrate? Le autorità preposte possono ottenere i dati dei viaggiatori di pulmann, treni, aerei al fine di monitorare correttamente tutti coloro i quali hanno fatto rientro? La salute pubblica viene prima di tutto.

Un cittadino corigliano-rossanese

