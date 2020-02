Gabriele Montera: Accademico Onorario di Sicilia ad honoris causa ed assegnatario della Tessera Mosaico di Palermo

E’ un Calabrese della provincia di Cosenza, nato nel 1975 a Corigliano Calabro, oggi CoriglianoRossano, l’ uomo insignito in Sicilia di importanti onoreficenze in questo inizio 2020 . Stiamo parlando di Gabriele Montera, presidente nazionale di unalottaxlavita onlus , da sempre impegnato nel sociale ed a sostegno dei diversamente abili. Due gli appuntamenti importanti da incorniciare: sabato 29 febbraio 2020 presso la galleria d’arte “ Li.Art “ sita a Palermo

in via Giotto 84 alle 17.00 la solenne cerimonia di investimento di Accademico Onorario di Sicilia e poi venerdi 6 marzo 2020 alle ore 15 presso la sede del comune di Palermo, Palazzo delle aquile , sala delle lapidi, sita in piazza pretoria la consegna della tessera preziosa Mosaico di Palermo . Ma andiamo per ordine. Con protocollo numero 023/020 del 06 febbraio 2020 l’ Accademia di Sicilia e l’ Istituto Superiore di Lettere – Arte – Scienze del Mediterraneo per volonta’ del presidente e segretario generale dell’ Accademia M.o Tony Marotta e con l’ unanime approvazione del senato accademico visti gli eccellenti risultati ottenuti in campo sociale ed umanitario decreta il conferimento dell’ onoreficienza di Accademico di Sicilia al sig. Gabriele Montera . Ed ancora. In data 27 gennaio 2020 il sig. Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha manifestato l’ intento di conferirle la tessera preziosa del mosaico di Palermo, onoreficienza che viene consegnata ai cittadini e/o alle associazioni che si distinguono per particolari meriti. La consegna della pergamena sara’ motivato dall’ impegno profuso a favore dei diversamente abili ed a sostegno dei piu’ deboli e bisognosi affetti da gravi patologie. Ma chi e’ Gabriele Montera ? Gabriele Montera nasce a Corigliano Calabro il 29-12-1975, sin da piccolo ha sempre coltivato una certa predisposizione per il sociale. Membro dell’ azione cattolica e del gruppo Scaut del suo paese , ma anche rappresentante del movimento studentesco in eta' scolastica, a sedici anni fu' nominato delegato nazionale del movimento giovanile della Democrazia Cristiana sotto la segreteria Martinazzoli. Diplomatosi ragioniere nel 1996 si trasferisce a Roma dove coordina le segreterie di importanti agenzie di spettacolo. Nel '98 scende in campo nelle vesti di candidato al consiglio comunale nel suo comune di residenza tra le liste di Forza Italia non entrando in consiglio ma ottenendo una buon piazzamento. Nel 2000 ritorna a far parte del mondo dello spettacolo ma questa volta nelle vesti di manager; tenne a battesimo la " cuore nero agency " diventata poi MagnaGreciaItalia . Figlio di divorziati, ma grazie all' ottimo rapporto che lo lega a papa' Antonio dal 2001 fino al 2005 Gabriele Montera fara' coppia con suo padre nella gestione di attivita' gastronomiche e ricreative . Ritorna in politica nel 2007 candidandosi poi alle provinciali di Cosenza nel centro destra e risultando il primo degli eletti, ma purtroppo la lista non prese il seggio. Sempre nel 2009 a maggio si sposa con Maria Lauricella, diventera' poi papa' nel marzo 2010 con l’ arrivo di Giulia . Da gennaio 2015 e' presidente nazionale di unalottaxlavita onlus, associazione fortemente voluta proprio per tutelare chi come sua figlia e’ rimasta vittime di mani umane in camice bianco. Dal danno alla missione . Trasferitosi a Palermo in domicilio per meglio assistere e curare la sua piccola principessa, in Calabria non vi e’ rianimazione pediatrica ne’ tim immaturi ne’ semi intensiva neonatale degna di merito, nel 2016 diventa anche coordinatore di EventitaliAssociation e rappresentante unico della CasaDelPopolo a Palermo. Attualmente e’ l’ esponente Calabrese piu’ in vista nell’ isola con particolare consenso a Palermo dove vanta una buona rete di rapporti umani . Questo quanto dichiarato dall’ interessato: “ L’ emozione e’ forte, devo molto a Palermo. Qui hanno salvato mia figlia Giulia grazie ai servizi offerti in ambito socio sanitario e socio assistenziale. Ringrazio il presidente Marotta ed il sindaco Orlando per avermi onorato di cosi’ importanti onoreficienze, spero di esserne all’ altezza e di onorale finche’ vivro’ . Dedico questo momento a mia figlia, nella speranza che un giorno possa far rientro nella mia terra .”

Palermo 25-02-2020 ufficio stampa

