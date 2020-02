Buona Quaresima Corigliano Rossano



Con il Mercoledì delle Ceneri ha inizio il tempo della Quaresima, il tempo “forte” per ogni cristiano, che prepara alla Pasqua, momento favorevole per un serio cammino di conversione. In questi giorni siamo alle prese, tutti, con la preoccupazione per il Coronavirus COVID-19, che sta provocando morte, ammalati, dolore e tanta paura.

C’è la drammatica situazione degli Ospedali Spoke di Corigliano e Rossano. Ieri la notizia della chiusura del reparto di Chirurgia dello Spoke di Corigliano. Ci scopriamo, sempre di più, troppo fragili. Quello che sta accadendo intorno a noi non mette in luce soltanto le fragilità del sistema immunitario del nostro organismo, ma evidenziano anche i nervi del corpo sociale. Forse tutto questo ci farà rivedere il nostro orgoglio e cinismo. Quando abbiamo considerato lo straniero un nostro nemico, ora siamo diventati noi “stranieri”, “untori” da evitare. Che questo Tempo sia davvero l’inizio per rivedere le nostre posizioni, su tanti temi che sembrano banali, ma che mostrano tutte le debolezze di questa società, creata ad immagine di un Dio che non è certamente quello al quale ci dobbiamo affidare. E che davvero il buon Dio ci metta una mano e molto di più. Buona Quaresima Corigliano Rossano, che sia davvero l’inizio di un tempo migliore per tutti.

francesco caputo

