Il mercato si sposta su Viale Rimembranze

Obiettivo promozione Centri storici e sicurezza.Si terrà ogni 2a domenica del mese.

Corigliano – Rossano – Valorizzazione, promozione, fruizione e rigenerazione urbana dei centri storici, rilancio delle attività economiche esistenti e stimolo per la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali. Risponde a questi obiettivi il trasferimento del mercato rionale di via Abenante su viale Rimembranze.



È quanto fa sapere l’assessore alla promozione dei centri storici Anna Maria Turano informando che così come concordato con i commercianti e con l’assessore al commercio Giovanni Palermo, il mercato rionale si terrà la seconda domenica del mese e non più al martedì.



Lo spostamento in via sperimentale è dettato anche dal fatto che il mercato rionale, tenendosi nei pressi del liceo classico Colosimo, al momento non garantisce le norme in materia di security e safety.



Si svolge, infatti, nell’area antistante via B. Abenante, interessa il prolungamento di via Vittorio Emanuele fino al piazzale del liceo. Questa collocazione, specie per la presenza dell’istituto scolastico, provoca disagi e pericoli per la pubblica incolumità.

