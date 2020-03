Preghiera a San Francesco di Paola, in questo tempo così difficile

San Francesco, dato che tu sei in rapporti confidenziali con il buon Dio, visti i nostri pessimi rapporti con il Creatore, chiedi scusa, da parte nostra, per essere “figli” così miserabili. Quando abbiamo insultato lo straniero e ora sono gli altri ad insultarci: San Francesco di Paola intercedi per noi.

Per come abbiamo ridotto la sanità in Calabria: San Francesco di Paola intercedi per noi.

Per come abbiamo ridotto la nostra Calabria, terra bellissima, inquinata e “rubata” della sua dignità: San Francesco di Paola intercedi per noi.

Per le ferrite di zinco e tante “schifezze” che fanno ammalare e morire di tumore: San Francesco di Paola, intercedi per noi.

Per i sogni rubati dei nostri giovani, costretti a cercare “fortuna” altrove: San Francesco di Paola, intercedi per noi.

Per quelli che non stanno lavorando per il bene della nostra Città: San Francesco di Paola intercedi per noi.

Per le tante situazioni di povertà e degrado del nostro territorio: San Francesco di Paola intercedi per noi.

Un’ultima cosa ti chiedo, Amico dei poveri e degli ultimi, una “raccomandazione” alla Madonna, Mamma dolce e buona, di stendere il suo mantello, insieme al tuo, a protezione da questo terribile Coronavirus Covid-19 che sta seminando paura, sofferenza, dolore e morte. Che possiamo tornare ad essere umani, per capire quanto sia prezioso il dono della vita e quello di volerci bene, sempre.

E così sia!

francesco caputo

