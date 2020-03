“Dalla TERRA alla TAVOLA” / Schiavonea, arriva il ristorante “LA GOLETTA”: apertura il primo aprile

Può del buon cibo in compagnia, quasi in riva al mare e al debutto della stagione primaverile, contribuire a superare un periodo di crisi e smarrimento mondiale? Noi crediamo di sì, perché la riscoperta dell’umanità è da sempre compagna e talvolta soluzione dei momenti più bui di un individuo come di un intero popolo.

Ecco perché si coglie con favore la notizia dell’imminente apertura, sul territorio del comune di Corigliano Rossano, di una nuova attività nel settore dell’enogastronomia. Un segnale di speranza che va ascritto alla ferrea volontà della famiglia Algieri, già nota e stimata “squadra” da anni impegnata con successo nel settore ella ristorazione.

Il prossimo 1 aprile, difatti, in viale Cristoforo Colombo, ossia sul Lungomare del borgo marinaro e turistico di Schiavonea e a due passi dalla storica Piazzetta Portofino, aprirà i battenti il ristorante“La Goletta”, degno prosieguo dell’omonima attività già presente in Corigliano. Attenzione: non sarà un luogo dove mangiare, inteso come fugace assaggio di cibo, bensì unicamente degustare - che è atteggiamento ben differente dall’altro - ottime pietanze, dai primi piatti ai secondi di carne e pesce, ai contorni, finanche ai dolci, tutto accuratamente preparato impiegando rigorosamente ingredienti locali e annaffiato da pregiati vini, anch’essi espressione del territorio. Dalla Terra alla Tavola, dunque, per sostenere il sistema economico e far conoscere e apprezzare, sempre meglio e sempre più, le innumerevoli risorse che la città e il comprensorio possiedono, grazie all’intraprendenza e al coraggio di imprenditori illuminati.

È questo il caso della famiglia Algieri, ad iniziare dal capostipite Luciano. La presenza in loco dello chef Luciano Algieri affonda in radici lontane ed esperienze che conoscono il profumo della sapienza, tanto da essere oggi unanimemente considerato un maestro nel campo della ristorazione (di recente ha festeggiato i primi 35 anni d’ininterrotta attività). Un lavoro, il suo, condotto con professionalità, senza ostentazione alcuna e con la consueta semplicità. Anni che lo hanno visto dapprima formarsi, per poi a sua volta insegnare ad altri le competenze acquisite, in numerosi locali di Corigliano ma non solo, poiché Luciano annovera un prezioso bagaglio che lo ha visto attraversare tutt’Italia. Il maestro Luciano Algieri, apprezzato per la sua cucina eterogenea e in coerenza con i sapori che il territorio offre, è oggi coadiuvato dai due figli, Antonio e Adriano. Due ragazzi che hanno ereditato dal papà l’amore per il sacrificio, per l’impegno che non si concede risparmio alcuno, per la volontà di mettersi in gioco e sempre rinnovarsi. La storia di Luciano Algieri e dei suoi figli è l’esempio di una famiglia laboriosa, nucleo d’affetti e di condivisione di un percorso che alle lusinghe preferisce i fatti. In tal senso, merita di essere annoverato, in questo canovaccio di lieti eventi, il successo registrato lo scorso anno, sempre in quel di Schiavonea, con l’intuizione denominata “Ahmm! Panini di Mare by La Goletta”, scrigno di bontà culinarie realizzate esclusivamente con sani e prelibati prodotti ittici del territorio.

Situata in viale Cristoforo Colombo, dirimpetto alla “Madonnina”, icona e simbolo della fede e della devozione popolare dei borgo marinaro, “La Goletta” altro non sarà che il naturale epilogo di una storia di passione e competenza, professionalità e impegno quotidiano. Appuntamento, pertanto, a far data dal primo aprile, laddove, a contatto con la natura e vista mare, distante dal traffico e dalla monotonia della quotidianità, si potrà respirare aria d’antica cucina mai disgiunta dalle pur mutate esigenze dettate dalla modernità.

Fabio Pistoia

