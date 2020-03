8 marzo, la bellezza delle Donne salverà il mondo



Auguri alle Mamme che hanno insegnato la bellezza di essere “Donna”, di non sentirsi inferiori ai maschi, ma anche il profondo rispetto per l’altra metà della vita, l’altra metà dello stesso cielo, per gli uomini. Grazie agli uomini che sanno dire “ grazie” alle donne della loro vita, per tutti quei gesti di tenerezza e bontà che non devono passare mai per scontati, ma frutti di un amore gratuito e totale.

Grazie a te Giulia, sei venuta dall’Est dell’Europa con tanta speranza, costretta a “vendere” la tua dignità per dare un pezzo di pane al tuo bambino. Auguri Raffaella, che dopo anni di sacrifici e studi in medicina, sei costretta a lavorare per dei privati, che non ti pagano nemmeno la benzina per l’auto. Auguri Cinzia che stai lottando contro un virus, ma i tuoi polmoni vogliono continuare a “respirare” la bellezza della vita. Auguri a te Serena, i tuoi grandi occhi, con un pizzico di malinconia, danno luce ad un mondo che vive al buio. Auguri a te Fabiana, per questi giorni che potevi vivere, che qualcuno ha deciso di stroncare, vola ancora più in altro, angelo bellissimo, perché non serve l’8 marzo per ricordare che, non sarà solo la bellezza a salvare il mondo, ma la bellezza delle donne salverà il mondo.

francesco caputo

