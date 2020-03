Tuteliamoci: rispettiamo le regole e rimaniamo a casa

Il messaggio dei gruppi consiliari di Opposizione ai cittadini di Corigliano-Rossano.

CORIGLIANO-ROSSANO – «Mai come in questo momento serve collaborazione e serve premura per evitare che il contagio da Coronavirus diventi qualcosa di ingestibile. Sappiamo tutti che il nostro sistema sanitario non è dei migliori ed è soggetto a continui affanni, anche nella normalità.

Ecco perché, pur non condividendo affatto la scelta di molti nostri concittadini che hanno deciso di abbandonare in massa dalle cosiddette “zone rosse” del Nord per rientrare qui nel nostro territorio, chiediamo quantomeno un atto di buonsenso affinché tutti, giovani e meno giovani, appena rientrati segnalino la loro presenza alle autorità preposte e si pongano in uno stato di autoisolamento. A proposito, facciamo nostro l’appello a “rimanere a casa” lanciato dal sindaco di Corigliano-Rossano e allo stesso tempo lo invitiamo ad adottare – così come fatto da altri sindaci calabresi - ogni utile iniziativa, in ossequio anche all’ordinanza regionale, per avviare controlli serrati sui cittadini rientrati dal nord. Oggi l’egoismo ed il menefreghismo potrebbero rivelarsi una potentissima arma di distruzione, dimostriamo tutti di essere persone di coscienza e rispettosi dei nostri genitori e dei nostri nonni, che al momento sono i soggetti più a rischio in un eventuale contagio. Tuteliamoli e tuteliamoci. Limitiamo la nostra vita sociale e rispettiamo le regole di buona igiene. Questa fase non durerà per sempre».



Questo il messaggio ai cittadini di Corigliano-Rossano dei gruppi consiliari di Opposizione Gino Promenzio di Civico e Popolare, Rosellina Madeo di Fiori d’Arancio, Gennaro Scorza di Graziano Sindaco, Costantino Baffa di Lega Salvini e Adele Olivo e Vincenzo Scarcello de Il Coraggio di Cambiare l’Italia.



