Carabinieri in azione per il rispetto del Decreto Coronavirus: indicazioni per cittadini e commercianti



Straordinario impegno dei Carabinieri della Compagnia di Corigliano, guidata dal Capitano Cesare Calascibetta, per verificare il pieno rispetto del Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell’emergenza Coronavirus sull’intero territorio nazionale. Un impegno che ha visto gli uomini dell’Arma presenti, per l’intera giornata odierna, sia sul territorio dell’area urbana coriglianese che dei comuni limitrofi.

Nella mattinata, il Capitano Cesare Calascibetta ha partecipato alla riunione convocata dal Sindaco Flavio Stasi unitamente ai rappresentanti della Protezione Civile, dell’Asp e delle altre forze di polizia. Successivamente, in ossequio al suddetto Decreto, è stata avviata l’attività di sensibilizzazione dei militari nei confronti di cittadini e titolari di esercizi commerciali per fornire un’adeguata informazione in merito, nonché di accurato controllo delle fasce orarie indicate nel provvedimento per la somministrazione diretta di cibi, bevande ed assimilati: dalle 6 del mattino alle 18 del pomeriggio, per tutte le attività del settore; gli esercizi commerciali da asporto potranno proseguire le proprie attività anche dopo tale orario ma sempre nel rispetto delle norme espressamente indicate, ad iniziare dalla distanza di un metro da una persona all’altra.

Grande opera d’informazione, inoltre, al servizio della cittadinanza. In molti, infatti, si chiedono se e come possono spostarsi all’interno del territorio comunale e oltre. A tal proposito, i Carabinieri della locale Compagnia, in sinergica collaborazione con Polizia di Stato e Polizia Municipale, hanno già avviato da oggi un’attività di monitoraggio (al momento controlli a campione) di autobus di linea interregionali ed intercomunali, inerente lo spostamento dei passeggeri in transito. Adeguata attività d’informazione anche per ciò che attiene gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini, mediante la distribuzione di appositi modelli di autocertificazione a tutte le pattuglie dell’Arma in caso di mancato possesso da parte del singolo individuo. I cittadini possono spostarsi sul territorio comunale ed extracomunale indicando, su apposito modulo pubblicato dal Governo, la finalità per la quale il predetto svolgimento avviene: attività lavorative, attività assistenziali, approviggiamento di beni di prima necessità. A tal fine, è necessario appunto esibire l’autocertificazione in possesso o apposita documentazione (ad esempio, attestazione di contratto di lavoro, documentazione assistenza sanitaria); se sprovvisti di tale modulo, si dovrà comunque indicare espressamente ai militari uno dei suddetti motivi giustificativi dello spostamento, assumendosi la responsabilità civile e penale delle dichiarazioni rese. Occorre quindi spostarsi solo ed espressamente per uno dei motivi sopraindicati.

Altresì, i Carabinieri hanno oggi attentamente monitorato sull’intero territorio comunale l’adempimento degli esercenti commerciali agli orari e alle condizioni di lavoro indicate dal Dpcm, constatando la corretta osservanza da parte di quasi tutti gli operatori (una sola la trasgressione registrata).

Notevole impegno, dunque, profuso dal Capitano Cesare Calascibetta e da tutti i Carabinieri della locale Compagnia per vigilare sulla sicurezza della cittadinanza, mai così necessaria come in tale momento cruciale. A tutti loro, come comunità, la più viva gratitudine per tale attenzione e vicinanza.

Fabio Pistoia

