E' preoccupante come il nostro ospedale affronta l'emergenza coronavirus

Devo essere sincero: avrei preferito che tra le tante teorie complottiste riguardanti il coronavirus ce ne fosse una che lo attribuisse alla mafia, perché in questo caso avremmo avuto, al Sud, una risposta dello stato forte e adeguata, sia in termini politici, nel senso che a gestire una così grave emergenza sarebbe stato un personale politico coi fiocchi, sia in termini di leggi speciali e di personale competente o ultra specializzato, anche nella sola lettura e interpretazione delle leggi e delle circolari ministeriali.

Perché qui, contro l’epidemia, di natura misteriosa, che ci ha colpiti e che speriamo non sia di “ciutia”, abbiamo politici da quattro soldi, e questo può anche starci, e sanitari con le idee poco chiare sulle difese da adottare, e questo non può starci per niente. Infatti, abbiamo notato, che le direttive fornite dal governo, attraverso provvedimenti ufficiali e chiari, spesso vanno incontro a interpretazioni e non ad applicazioni letterali. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

