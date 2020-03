#stiamoacasa

Sapere che nella giornata di oggi sul lungomare di schiavonea ci sia stato un afflusso di gente tipico delle giornate primaverili, rappresenta la pochezza intellettuale di molti che non capiscono la gravità del fatto sottovalutando il problema e non preoccupandosi affatto che procedendo così una regressione del virus non ci sarà mai.

Cari concittadini il problema è serio, impegnamoci a rispettare le normative istituzionali e non sottovalutiamo l’emergenza, rimanendo a casa e uscendo solo in caso di estrema necessità. Facciamo tutti quanti questo piccolo sacrificio per fermare il coronavirus e quindi ritornare al più presto a gustarci un buon gelato e a fare le passeggiate.

#restiamoacasa

