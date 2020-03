Bandiere tricolori e musiche patriottiche oggi anche a Corigliano Rossano

Sedimentare il senso d'appartenenza ad una Nazione e mostrarlo al mondo intero. Mentre la primavera è là fuori, gli italiani sono costretti a rimanere in casa a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus.

Mentre proviamo tutti insieme a rispettare quelle regole che non vale la pena infrangere, perchè a rischio c’è la vita, la natura, con le calde temperature, annuncia la primavera che sta per sbocciare. Quel periodo di transizione tra l’inverno e la stagione nuova che è segno di rinascita.

E’ quella che aspettiamo anche noi, dentro le nostre mura e forse anche un fiore che sboccia ci ricorda che un altro tempo ci aspetta, che un altro tempo arriverà.

Un segnale di rinascita che anche le famiglie di Corigliano Rossano oggi daranno, aderendo al flashmob indetto per questo pomeriggio, sventolando il tricolore dai balconi e cantando inni e musiche patriottiche. (In foto: una bandiera sventolante dal balcone della famiglia Sosto, in via Barletta a Schiavonea di Corigliano Rossano).

Fabio Pistoia

Stampa Email