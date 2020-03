Avanguardia Libera apprezza il sindaco per la gestione dell'emergenza

La buona politica, fatta per la gente e per il bene comune riprendendo l’antico significato etimologico del concetto di “Politeia” ovvero di buon governo della città è la capacità di saper amministrare la cosa pubblica specie nei momenti di emergenza e di crisi;

su tali presupposti il Movimento Politico che ci onoriamo di rappresentare , nella già anticipata attività di opposizione responsabile e propositiva scevra da preconcetti ideologici e condizionamenti di sorta, così come nel recente passato ha espresso forti perplessità sulla gestione della macchina comunale da parte dell’esecutivo cittadino, in questa sede, invece, non può che esprimere nei confronti del Sindaco Stasi un chiaro ed inequivoco apprezzamento per il modo con il quale ad oggi è riuscito a gestire sul territorio di Corigliano Rossano questa grave emergenza nazionale che di fatto sta piegando il nostro amato Paese fino al collasso. Un doveroso plauso quindi alla capacità organizzativa della macchina comunale, al personale della Protezione Civile, ai volontari della Croce Rossa e di tu/e le altre Associazioni appartenenti al c.d. terzo settore oltre, ovviamente alla Forze dell’Ordine ed agli Operatori Sanitari che in questi difficili giorni in trincea, si stanno spendendo alacremente nel dare battaglia ad un nemico invisibile ma estremamente pericoloso. Un altrettanto enorme ringraziamento, però va ai nostri concittadini, a quella coscienza civica che troppo spesso è mancata in passata e che oggi, però di fronte alla più grande sciagura degli ultimi 100 anni è rinata nell’animo dei corissanesi ma, in generale dei cittadini Italiani. La battaglia per la vita non sarà persa, l’Italia saprà rialzarsi, e su questo auspicio vogliamo invitare tutti i corissanesi a voler esporre ai balconi ed alle finestre delle loro case, ma anche nelle bacheche Facebook, il Ns. amato tricolore. Ritorneremo ad abbracciarci più forte domani.

Avanguardia Libera

