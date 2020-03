Preghiamo per l'Italia

Siamo sempre stati un popolo di migranti, siamo partiti dapprima con la valigia di cartone, poi con la ventiquattrore, abbiamo offerto le nostre braccia nelle miniere e oggi le nostre menti ai vertici delle nazioni. Prima operai in cerca di fortuna oggi medici ingegneri matematici per contribuire alla crescita del paese che ci ospita.

Siamo sempre stati rispettosi e riconoscenti, abbiamo sempre baciato la terra che stava per diventare la nostra nuova casa, che casa non era. Abbiamo risposto con il sorriso al suono di Italia pizza e mandolino, Italia mafia, italia tarantella a chi ci beffeggiava con un italiano biascicato e poco melodico, si poco melodico perché a noi figli di una nazione bellissima basta semplicemente aprire la bocca per far uscire un suono melodioso.

Noi che abbiamo fatto scoprire il senso di un abbraccio, noi che abbiamo un bisogno disperato di far uscire le nostre emozioni con passione, baciando toccando stringendo le mani, noi che non siamo mai stati avidi di allegria, ma quella contagiosa da far accennare un sorriso nella gelida Germania, noi che abbiamo portato allegria nei ghetti americani con la nostra little Italy invadendola di colori e profumi da spazzar via ogni pensiero negativo di chi si trova a passare. Noi oggi ci sentiamo un po' soli, traditi dai nostri cugini francesi, dalla Germania che ha avuto bisogno di noi per la sua ricostruzione.

Non abbiamo mai negato la nostra vicinanza a chi ne aveva bisogno.

Dopo eventi tragici abbiamo riempito le nostre bacheche virtuali con Pray for France, Je suis Charlie, Pray for...... E sono sicura che continueremo a farlo ancora, abbiamo pianto vedendo Notre Dame bruciare.

Oggi non vedo una, ma dico una bacheca con scritto Preghiamo per l'Italia.. Pray for Italy... Allora me lo scrivo da me.

Pray for Italy perché la nostra forza siamo noi.

Ci avete chiuso i porti, bloccato i voli, cacciato a calci in culo, ma purtroppo e sottolineo purtroppo quello che sta succedendo a noi a breve bussera'alla vostra porta entrerà nelle vostre vite senza chiedere il permesso, allora sapete cosa vi dico? Noi invaderemo le nostre bacheche con messaggi a vostro sostegno perché noi popolo dalle braccia grandi e dal cuore buono non vi negheremo nemmeno una sola parola di conforto, vi sosterremo sempre e piangeremo per Voi e con Voi, perché noi siamo ITALIANI popolo di sole pizza mandolino tarantella e UMANITA'.E quando tutto sarà finito vi aspettiamo sulle nostre terrazze fronte mare, con la brezza che ci accarezza la pelle ed il sole che ci illumina il viso.

PRAY FOR ITALY, rialzati bella Signora. Oggi sei caduta ti sei tinta di rosso e hai reso ancora più fratelli i tuoi figli da nord a sud.

Filomena

#prayforitaly

#andra'tuttobene

