Davide Cester: Grazie ai medici di Corigliano

Uno scatto diverso dal solito, per il giocatore Davide Cester, schiacciatore della Goenergy Volley. Ecco l’atleta rossonero in mezzo ai dottori dell’ospedale di Corigliano, Francesco Reale e Giovanni Arnone. A raccontarci tutto è lo stesso giocatore classe 1997 originario di Motta di Livenza, in provincia di Treviso: «Ci tengo davvero tanto a ringraziare l’equipe medica dell’ospedale di Corigliano.

Sono stato trattato davvero bene e tutto è andato per il verso giusto. In pochi giorni sono stato visitato, ho subito un piccolo intervento chirurgico ed ora tutto procede per il meglio. Non è facile restare tranquilli, specie di questi tempi e lontano d casa, ma davvero mi sono sempre sentito seguito e tranquillizzato in tutto e per tutto. Anche la visita di controllo è andata bene, quindi spero presto di poter riprendere ad allenarmi. Sono sempre in contatto con tutti i compagni di squadra, con i tifosi, non vediamo tutti l’ora di riprendere. Grazie a chi si è interessato continuamente, chiedendo come stavo. Tutto a posto, anche grazie alle attenzioni dei dottori che purtroppo solo idealmente, visto i tempi, abbraccio calorosamente.

Area Comunicazione Goenergy Volley



Stampa Email