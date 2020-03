#DidatticaADistanzaMusica#bSmart#Classroom# alla “Tieri”

Lezione di Musica al Comprensivo “V. Tieri” Area Corigliano.

Leo Romanello del Comprensivo "V. Tieri" - Classe 3D, affrontando lo studio del flauto dolce, oggi 20 marzo, mi ha proposto il brano "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio MORRICONE (Premio Oscar alla Carriera), da me programmato nel corso di una lezione online in questa settimana, grazie alla #DidatticaADistanza# #bSmart #Classroom#, sulla nostra piattaforma Did Up Argo.

Il mio voto è stato 10, per l'interesse, l'impegno e la partecipazione a tutte le attività didattiche nell'arco del Triennio, componenti indispensabili per ottenere sempre ottimi risultati. Bravissimo Leo.

P. S. Il video è stato programmato, grazie all'interesse dei rispettivi genitori che hanno messo in contatto, tramite WhatsApp, il sottoscritto, prof F.sco Verardi con il discente e all'autorizzazione della pubblicazione del video sui social.



