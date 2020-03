Il Sindaco è consapevole delle reazioni che provocano i suoi provvedimenti??



Premessa: Sono consapevole che il momento è difficile e che le decisioni assunte sono l’unica arma che abbiamo per contrastare l’avanzata del COVID-19; detto ciò da cittadina consapevole non posso non soffermarmi sulle conseguenze, che le azioni del nostro primo cittadino stanno generando; mi chiedo che senso abbia avuto chiudere gli ipermercati sabato pomeriggio, domenica

e provvedimento ancor più discutibile ridurre l’orario settimanale con chiusura alle 18:00??? L’obiettivo era ridurre gli assembramenti? Non mi pare sia stato raggiunto anzi tutt’altro, stamane ore 8:30 questa era l’immagine che si poteva ammirare dinanzi gli ipermercati, raggruppamenti di persone accalcate che non rispettavo le distanze mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri; a mio modesto parere il Sindaco dovrebbe tutelare la nostra sicurezza, ma al contempo non lasciarsi influenzare da proteste e richieste pervenute (immagino dai titolari di suddette attività sicuramente preoccuparti per la propria incolumità) facendo sì che i provvedimenti assunti inneschino meccanismi che potrebbero seriamente compromettere gli sforzi sinora fatti!! Mi auguro che il Sindaco possa rimodulare le sue decisioni.

PS: foto 21 Marzo corigliano scalo ore 8:30

Stampa Email