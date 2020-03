Scorcio di una felice riunione domenicale!!!



Stamane devo ancora constatare come l’indifferenza, il menefreghismo e la totale mancanza di rispetto per le regole basilari di rispetto altrui siano presenti nella nostra società; nelle foto potete ammirare una piacevole riunione domenicale; tra baldi giovani evidentemente non avvezzi al rispetto delle regole!!

Allora il Sindaco ci ha imposto di restare a casa per il nostro bene, ha imposto la chiusura delle attività, ha imposto di non uscire neanche per una passeggiata; e poi basta affacciarsi dalla finestra la domenica mattina e vedere ciò; è vergognoso vanno assunte misure drastiche nei confronti di questi trasgressori(che non sono poche mele marce); inoltre vista la giovane età dei soggetti io mi chiedo come sia possibile che non ci siamo a casa dei genitori responsabili e coscienziosi che assumano dei provvedimenti(non si può sempre demandare alle istituzioni quelle che sono solo nostre responsabilità)!! Occorre avere rispetto per noi ma soprattutto per gli altri!! Il mio appello al Sig.Sindaco è intensificate i controlli nelle vie cittadine!!

PS: foto 22 Marzo corigliano scalo ore 12:00



