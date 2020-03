Richiesta chiarimento autocertificazione

Buonasera, approfitto di questo servizio pubblico per porre un quesito alle autorità che credo sia di publico interesse per quanti, come me, per cause lavorative o altri motivi VALIDI E NON DEROGABILI, si ritrovino nella condizione di dover uscire di casa; attualmente la legge impone, con DCPM 08 Marzo 2020, di dover uscire muniti di autocertificazione attestante la motivazione per il quale si è fuori dalla propria abitazione e, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine esibire e consegnare... d'accordissimo su ciò, siamo in GUERRA, e per uscirne ognuno di noi deve fare la propria parte RESPONSABILMENTE!!!

La mia domanda sorge sul secondo punto dell'autocertificazione che riporto di seguito integralmente per come sul modello:

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1

comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

in merito a tale punto CHIEDO...

come faccio ad autocertificare cio? Passi la prima parte "di non essere sottoposto alla misura della quarentena"... se non lo si è...ognuno di noi lo sa...

ma la seconda parte... "di non essere risultato positivo al COVID-19" ... come si può DICHIARARE CIO' senza aver eseguito tampone per il controllo???

Per come la vedo io, sottoscrivendo un tale modello siamo TUTTI PASSIBILI DI FALSA DICHIARAZIONE per come contemplato dall'art. 495 C.P.

Dispositivo dell'art. 495 Codice penale

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica → Capo IV - Della falsità personale

(1) Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Spero questo mio quesito venga visualizzato da chi di competenza e abbia una risposta in merito atta a chiarire tale dubbio.

Ringrazio anticipatamente... Teniamo duro... UNITI CE LA FAREMO... ANDRA' TUTTO BENE!!!

Un utente Osservatore

Stampa Email