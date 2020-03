San Cosmo Albanese: nessun caso di coronavirus

La smentita del Sindaco Baffa.. solo fake news!

Invito i cittadini ed in particolare coloro che scrivono comunicazioni su diversi social, ad un maggiore senso di responsabilità, evitando di creare inutili allarmismi con la diffusione di affermazioni e notizie non verificate. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie e posso confermare che per la prevenzione e diffusione del virus si sono adottati e si stanno adottando tutti i protocolli previsti dalle autorità.

È stata diffusa la falsa affermazione che nella nostra comunità ci fosse un caso accertato di corona virus. Comprendiamo la preoccupazione del momento ma invitiamo tutti a non procurare inutili allarmismi, attenendosi esclusivamente alle informazioni diramate ufficialmente, in caso contrario gli stessi verranno identificati e denunciati per procurato allarme.

Molti cittadini chiedono informazioni ed esternano preoccupazione.

A tal riguardo Smentisco categoricamente le voci su un presunto caso Coronavirus nel Comune di San Cosmo Albanese (CS).

San Cosmo Albanese li 23/03/2020

IL SINDACO

Damiano BAFFA

