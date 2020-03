Solidarietà dal Lions Club Corigliano “Thurium": donato un contributo per acquistare un’ambulanza



Un’iniziativa di solidarietà che fa onore al Lions Club Corigliano “Thurium”, al suo presidente, dottor Giuseppe Piraino, a tutti del prestigioso sodalizio. In piena emergenza coronavirus, il Lions Club non è rimasto indifferente alla sofferenza di migliaia di persone che hanno già perso la vita, o lottano per la sopravvivenza, in numerose zone d’Italia.

Al contempo, il Lions Club ha pensato bene di mobilitarsi concretamente per prevenire e aiutare l’intera comunità di Corigliano Rossano, dando vita ad una raccolta fondi al proprio interno ed i cui proventi sono stati già devoluti a mezzo bonifico bancario all’Ente Comune per contribuire all’acquisto di un’autoambulanza. Un’opera meritoria, questa promossa dal Lions Club Corigliano “Thurium”, che testimonia in modo tangibile la profonda umanità e sensibilità del presidente e di tutti gli associati e fa di questa significativa realtà del nostro territorio un concreto esempio di servizio allo stesso.

Ufficio Stampa Lions Club

