Coronavirus: quando l'ospedale non ti cura ma rischia di ucciderti

Ricevo, quasi tutti i giorni, email e sms di cittadini preoccupati per gli arresti domiciliari cui li ha costretti il governo più ridicolo e incapace della storia repubblicana. Così come altrettante lettere mi giungono da chi è preoccupato per la propria salute, che a volte non sarebbe tutelata adeguatamente da quel personale sanitario che dovrebbe farlo per mestiere e senso di responsabilità, come sta accadendo in tante altre parti d’Italia, a cominciare dalla Lombardia.

Perché, quando il signor V.S., che mi scrive da Rossano, punta il dito contro lo Spoke Corigliano-Rossano, non gli si può proprio dar torto. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

