Emergenza COVID-19: costituzione Unità Speciale di Continuità Assistenziale ( USCA)



L'art 8 del D.L.09/03/2020 n° 14 al fine di consentire al Medico MMG, al PLS e al medico di Continuità Assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, ha previsto I' istituzione presso la sede di Continuità Assistenziale già esistente di una Unità Speciale, ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare per i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Detta unità è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di Continuità Assistenziale prescelta e della stessa può essere chiamata a far parte ogni altro medico di Continuità Assistenziale, non che i medici che frequentano il corso di formazione specifica in Medicina Generale ed. in via residuale, i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e/o iscritti all'ordine di competenza. L' Unità Speciale è attiva 7 ( Sette) giorni su 7 ( Sette) dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed ai medici per l'attività, nell'ambito della stessa Unità , è riconosciuto un compenso lordo di E 40.00 ad ora. Le manifestazioni di disponibilità vanno indirizzate all' ASP di COSENZA — DISTRETTO IONIO NORD a mezzo

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Distretto Sanitario Jonio Nord Direttore: Dott. Giovanni Battista GENOVA

allegato 1

Stampa Email