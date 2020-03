Vaccarizzo, donazione del Gruppo consiliare di minoranza “Angelo Corrado, il Comune Amico” alla Croce Rossa

Quando la politica esce dai tradizionali confini e si tramuta in tangibili gesti di solidarietà è compito del cronista renderne edotta, nei limiti del possibile, la propria comunità. Giammai per trasformare la generosità in propaganda, ma perché si reputa fondamentale, in un momento storico cruciale come quello attuale, trasmettere segnali positivi e da emulare.

È il caso del Gruppo consiliare di minoranza “Angelo Corrado, il Comune Amico” di Vaccarizzo Albanese, i cui componenti, dimostrando altruismo e sensibilità, hanno inteso effettuare una donazione di mascherine e di una tanica di liquido igienizzante al Comitato dell’Alto Ionio Cosentino della Croce Rossa Italiana. Un’iniziativa preziosa e significativa, da parte di questi rappresentanti della cittadinanza attiva e delle istituzioni vicine alla gente per contrastare l’emergenza Covid-19, mirata all’utilizzo di materiale necessario per il prosieguo dei servizi garantiti, con passione e competenza, dalla Croce Rossa e per destinarlo ai cittadini che ne faranno richiesta.

Fabio Pistoia

