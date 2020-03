Info coronavirus dalla Cina

Salve .Questo messaggio me lo ha inviato un amico venditore in Cina. A cui ho chiesto come era la situazione.

Our city has not found any new patients with coronavirus for many days, but we still stay at home as much as possible. Most of the industries have been working normally, and everyone will always wear a mask. I hope your city can also resume normal life.

La nostra città non ha trovato nuovi pazienti con coronavirus per molti giorni, ma rimaniamo ancora a casa il più possibile. La maggior parte delle industrie funziona normalmente e tutti indossano sempre una maschera. Spero che anche la tua città possa riprendere la vita normale.

