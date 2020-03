Riapre il Pronto Soccorso: chiusa una delle pagine più buie dell'emergenza

Non possiamo che accogliere con entusiasmo la riapertura notturna del pronto soccorso del “Guido Compagna” . Con il provvedimento del Direttore sanitario si pone fine ad una delle pagine più buie della storia di questa emergenza, sotto diversi punti di vista.

A valle dell’accaduto, senza voler appiccare focolai di polemica ma solo nell’ambito di una corretta e franca interlocuzione istituzionale, non possiamo che stigmatizzare l’atteggiamento della dirigenza provinciale, nella mancata comunicazione ufficiale ai cittadini dell’avvenuta chiusura e nei tempi eccessivamente lunghi di assestamento.

Siamo fiduciosi nel buon operato del Commissario Cotticelli e del neo-dirigente asp Zuccatelli, ma la logica in base alla quale per chiudere una ferita se ne deve sempre aprire un’altra è inaccettabile. E noi non l’accettiamo. Così come non accettiamo il linguaggio sloganario di taluni, messo in scena in queste ore molto difficili per la nostra comunità, stracolmo di falsità e di congetture fantasiose.

Noi siamo e sempre saremo al servizio della nostra Corigliano-Rossano, anche se messi alle strette da una pandemia. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni e lo dimostreremo ancora, anche perché la partita non è finita qui. Per noi la sanità è prioritaria e le ben note criticità, che non si limitano certamente alla fragilità del nostro pronto soccorso, saranno oggetto di profondo interessamento. La pandemia non sarà la foglia di fico di scelte scellerate e pericolose, né tanto meno riconosceremo mai alcuna ragione di bilancio che possa prevaricare sulle più elementari esigenze di vita dei cittadini.

Andiamo avanti.

Corigliano-Rossano domani



