La storia del coriglianese Francesco Mollo, nuovo direttore creativo di una prestigiosa società di Milano

Non solo Coronavirus. In tempi difficili – come tra l’altro espressamente richiesto da più parti – la lettura e la scrittura di liete notizie può essere fonte di auspicata letizia. Come nei casi – e sono tanti, e tutti degni di nota – di giovani concittadini di Corigliano Rossano che mi scrivono per raccontare le loro storie, o che talvolta conosco personalmente, afferenti esperienze lavorative che li hanno visti affermarsi con successo in contesti non facili e località geograficamente distanti dal proprio comune d’appartenenza.

Oggi intendo soffermarmi sul giovane concittadino Francesco Mollo, nato a Corigliano Calabro nel 1989 e ormai da anni trapiantato con successo a Milano in un settore lavorativo interessante quanto avvincente. Il motivo è dettato dalla “fresca” nomina di Francesco – da parte di Giovanni Perilli, CEO di Funnel Business Angels – al ruolo di direttore creativo della medesima società. «Con questa nomina puntiamo, ancora una volta, a migliorare il posizionamento della nostra azienda e a compiere un balzo in avanti nell’ottica di ottenere nuovi e ulteriori successi», ha dichiarato il manager.

Per chi scrive, che ben conosce Francesco e la sua famiglia, il fatto è degno di nota e, pertanto, meritevole d'assurgere a notizia, poiché premia il talento e la costanza di questo giovane e costituisce motivo di legittimo orgoglio per i suoi stimati genitori – il papà Domenico, per numerosi anni titolare di una “storica” copisteria, e la mamma Silvana, insegnante – nonché per tutta la comunità natale.

Funnel Business Angels (FBA) è stata istituita nel 2020 su volere del Presidente del Gruppo CFC, Carlo Carmine, e dei membri del Direttivo Simone Forte e Mario Cerrito, nonché di Angelo Fasola, CEO del Progetto Internazionale del Gruppo, TrustMeUp. Attraverso Giovanni Perilli, FBA è parte integrante dell’8 Figure Club di Russell Brunson (fondatore di ClickFunnels), per aver generato oltre 10 milioni di dollari (in meno di 2 anni) grazie alle strategie di Funnel Social Marketing per il Gruppo CFC, realtà specializzata nella difesa e nella tutela dei patrimoni degli imprenditori italiani.

Francesco Mollo, con il suo ingresso in azienda, arricchisce il gruppo d’elevata professionalità e competenza nell’ottica di una ancor più puntuale e valida comunicazione visiva. Il creativo coordinerà un team composto da Google e Facebook Ads Expert, copywriter italiani, spagnoli e inglesi, grafici, videomaker, traffic dominator e funnel social manager. Come ha sottolineato lo stesso Perilli, il pubblicitario, da poco trentenne, gestirà la squadra creativa «nell’ottica di nuovi ed entusiasmanti successi e traguardi da conquistare, aiutando le aziende italiane e non nel raggiungimento dei propri obiettivi». Ad maiora Francesco, figlio della nostra città!

Fabio Pistoia

